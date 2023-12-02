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Honor X7b Dünya Çapında Tanıtıldı

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Honor'un yeni uygun fiyatlı modeli Honor X7b, 108 Megapiksel kamera özelliğiyle dikkat çekiyor. 6,8 inç büyüklüğünde dev LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve Full HD kalitesinde görüntü sunuyor. Snapdragon 680 işlemci, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle gelen X7b, 249 Dolar fiyatıyla satışa sunuldu.

Honor'un yeni uygun fiyatlı modeli Honor X7b dünya çapında tanıtıldı. Tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla gözler önüne sürülen Honor X7b, bu segmentte 108 Megapiksel kamera sunmasıyla çok konuşulacak. İşte Honor X7b'nin tüm detayları.

Honor X7b 249 Dolar'a satışa sunuldu!

Honor ilk defa Ekim ayında ortaya çıkan telefonu Honor X7b'yi tanıttı. Orta segmente hitap eden X7b, 6,8 inç büyüklüğünde dev LCD ekran ile geliyor. Bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve Full HD kalitesinde görüntüler sunan cihaz, ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor.

Ana kamera olarak 108 Megapiksellik bir sensör kullanan Honor X7b, bu kameranın yanında 5 Megapiksel ultra geniş açılı kameraya ve 2 Megapiksel makro kameraya yer veriyor. Elektriksel anlamda gücünü 6000 mAh'lik bataryasından alan X7b, 35W hızlı şarj desteği ile orta segmentte kabul edilebilir şarj süreleri sunuyor.

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Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 yonga setinden güç alan cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB olarak iki seçenek sunan Honor, cihazı Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile çalıştırıyor. Renk seçenekleri ise gümüş, yeşil ve siyah olarak şekilleniyor.

Tüm bu özellikleri ile 249 Dolar'a satışa sunulan Honor X7b, yakında tüm raflarda yerini alacak. Siz X7b'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Honor X7b özellikleri!

Ekran6,8 inç LCD, 90Hz yenileme hızı, Full HD çözünürlükSelfie Kamera8 MegapikselAna Kamera108 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kameraBatarya6000 mAh, 35W hızlı şarj desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 680RAM Bellekleri6 GB ve 8 GBDepolama128 GB ve 256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.2Renk SeçenekleriGümüş, Yeşil, SiyahFiyat249 Dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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