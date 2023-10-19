Honor X50 Pro Ortaya Çıktı: İşte Bilinen Özellikleri

Temmuz ayında karşımıza çıkan Honor X50, şimdi GT ve Pro modelleri ile tekrardan gündeme gelmeye hazırlanıyor. Sızıntılar ilk olarak X50 GT'yi, sonra da X50 Pro'yu gözler önüne sürdü. Gelin Honor X50 Pro hakkında bilinenlere göz atalım.

Temmuz ayında karşımıza çıkan Honor X50, şimdi GT ve Pro modelleri ile tekrardan gündeme gelmeye hazırlanıyor. Sızıntılar ilk olarak X50 GT'yi, sonra da X50 Pro'yu gözler önüne sürdü. Gelin Honor X50 Pro hakkında bilinenlere göz atalım.

Honor X50 Pro ismini ilk kez duyuyoruz!

Honor, şimdiye kadar X50 Pro modelini hiç dile getirmedi. Tabi sızıntılarda da böyle bir model yoktu. Ancak bugün gelen bilgiler, X50 serisinin yeni modelini ortaya döküyor. İddialara göre ALP-AN00 model numarası ile 3C sertifikası alan cihaz X50 Pro'nun ta kendisi. Aynı sızıntıda HN-110320C00 model numaralı bir de şarj adaptörü gören ihbarcı, bu şarj adaptörünün 35W olduğunu da söylüyor.

Bununla birlikte 16 GB RAM belleğe ve 1 TB depolamaya sahip olacağı bilinen X50 Pro'nun NFC desteği sunacağı da sızıntılar arasında. Şimdilik X50 Pro hakkında başka bir detay yok. Ancak yakında çıkış yapacak olan X50 GT ve hali hazırda satışta olan X50'nin özellikleri fikir oluşturacaktır. Aşağıda Honor X50 GT ile ilgili haberimizi link olarak bıraktık. Ayrıca Honor X50'nin özelliklerini de aşağıya yerleştirdik. Bakalım Honor, yeni modeli X50 Pro'yu ne zaman karşımıza çıkaracak.

Fiyat performans canavarı Honor X50 GT'nin özellikleri belli oldu!

Honor X50 özellikleri!