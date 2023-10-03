Honor X50'nin Makyajlanmış Yeni Versiyonu Üzerinde Çalışılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, ürün yelpazesini genişletmek için makyajlanmış Honor X50 modeli üzerinde çalışıyor. Telefonun teknik özellikleri aynı kalacak ancak tasarımsal açıdan önemli değişiklikler yapılacak.

Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayırarak yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor, ürün yelpazesini genişletmek için mesaisine devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Honor X50 modelini tanıttı. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, ilgili telefonun makyajlanmış yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

Makyajlanmış Honor X50 neler sunacak?

Akıllı telefonların makyajlanarak yeniden piyasaya sürülmesi pazarda fazla görülen bir durum değil. Ancak görünüşe göre Honor temmuzda tanıtılan Honor X50 için bir istisnaya imza atacak. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre söz konusu telefon teknik özellik gibi detaylarda standart modelle aynı olacak, ancak tasarımsal açıdan önemli değişikliklerle gelecek.

Yenilenmiş Honor X50'nin kavisli ekranı ve selfieler için merkezi olarak hizalanmış delikli tasarımıyla standart modele benzeyen bir ön panele sahip olması bekleniyor. Asıl değişiklik ise arkada olacak. Cihaz, arka panelde Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X5'in tasarım çizgisini izleyecek. Zira bu noktada bizleri çıkıntılı devasa bir dairesel kamera modülü karşılayacak.

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Standart Honor X50'nin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerHonor X50 Ekran6.6 inç, 1.5K çözünürlüklü AMOLED panel, 120 Hz tazeleme hızı, 1,200 nit parlaklık, ekran altı parmak izi okuyucuİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm mimari, 4x 2.2 GHz Cortex-A78 çekirdekleri, 4x 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdekleri, Adreno 600 grafik birimiRAM8 GB / 12 GB / 16 GBDepolama128 GB / 256 GB / 512 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı sensörPil5,800 mAh, 35W hızlı şarj desteği

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