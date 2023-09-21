Honor X50 GT'nin Detayları Ortaya Çıktı

Huawei'den ayrılan Honor, yeni akıllı telefonu X50 GT'nin detaylarını paylaştı. Modelde Snapdragon 888 işlemci ve premium bir tasarım kullanılacak.

Huawei'den geçtiğimiz yıllarda ayrılan ve yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor'da yeni akıllı telefonlar için çalışmalar sürüyor. Çinli üretici bu kapsamda 21 Eylül'de yani bugün uzun bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen X40 GT Racing Edition'u piyasaya sürecek. Son gelen raporlar şirketin arayı çok açmadan X50 GT modelini vitrine çıkaracağı yönünde.

Honor X50 GT hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station ve Smart Pikachu, Honor'un yakında geçen yıl tanıtılan X40 GT'nin halefi 50 GT'yi tanıtacağını söyledi. Telefonun şu anda son testlerden geçtiğini dile getiren sızıntı kaynaklarına göre modelde amiral gemisi bir Qualcomm işlemcisi ve premium bir tasarım kullanılacak.

Yukarıdaki detayları göz önünde bulundurduğumuzda bizleri amiral gemisi katili bir akıllı telefon bekliyor diyebiliriz. Öte yandan Çinli markanın Honor 100 GT isimli bir model üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

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Bugün tanıtılması planlanan Honor X40 GT Racing Edition'un beklenen teknik özellikleri ise şöyle;

İşlemciSnapdragon 888İşletim SistemiAndroid 12 tabanlı Magic UI 6.1Ekran6,81 inç 144Hz Full HD+ LCDBatarya Kapasitesi4.800 mAhDepolama512 GBBellek12 GB RAMHızlı Şarj66W şarj desteğiParmak İzi TarayıcıYan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcıAna Kamera50MP birincil kameraMakro Kamera2MP makro kameraDerinlik Sensörü2MP derinlik sensörüSelfie Kamerası16MP ön kamera

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