Honor'un üzerinde çalıştığı X50 GT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Honor X50 GT Modelinin Teknik Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Honor'un üzerinde çalıştığı X50 GT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya paylaşıldı. Cihazla ilgili ilk detaylar geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkarken, bugün gelen yeni bir rapor ürünün teknik özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor.

Honor X50 GT neler sunacak?

Honor X50 GT modelinde 6,81 inç ekran mevcut olacak. Cihazın LCD panele mi yoksa OLED panele mi sahip olacağı şimdilik bilinmiyor, ancak panelin 2388 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük sunacağını belirtelim.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 888 kullanılacak. 5 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680), 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 660 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

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Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Bununla birlikte 4.800 mAh'lik bir pilden beslenecek. Kamera tarafındaysa 16 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel ana sensörle kullanıcı karşısına çıkacak.

Cihaz fiyat konusunda çok fazla üzmeyecek. Zira iddialara göre 260 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Standart Honor X50'nin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerHonor X50 Ekran6.6 inç, 1.5K çözünürlüklü AMOLED panel, 120 Hz tazeleme hızı, 1,200 nit parlaklık, ekran altı parmak izi okuyucuİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm mimari, 4x 2.2 GHz Cortex-A78 çekirdekleri, 4x 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdekleri, Adreno 600 grafik birimiRAM8 GB / 12 GB / 16 GBDepolama128 GB / 256 GB / 512 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı sensörPil5,800 mAh, 35W hızlı şarj desteği

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