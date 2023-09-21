Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Honor, X40 GT Racing Edition'ı tanıttı. Telefon, 6.81 inç FHD+ ekran, Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM ve 246-274 dolar fiyatıyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken X40 GT Racing Edition'ı tanıttı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunuyor? İşte Honor X40 GT Racing Edition özellikleri ve fiyatı!

Honor X40 GT Racing Edition özellikleri

Honor X40 GT Racing Editio; 6.81 inç FHD+ çözünürlüklü 144 Hz tazeleme ve 240 Hz örnekleme hızı sunan LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu cihazın yanına konumlandırılıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti mevcut. 5 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680), 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 660 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bunun dışında 66W şarj hızlarını destekleyen 4,800 mAh'lik bir pille geliyor. 12 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 dahili depolamayla gelen akıllı telefonun fiyat etiketiyse 246 ve 274 dolar olarak açıklandı.

ÖzellikDeğer Ekran6.81 inç FHD+ LCD, 144 Hz tazeleme hızı, 240 Hz örnekleme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 888CPU1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1, 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55GPUAdreno 660RAM12 GB LPDDR5Dahili Depolama256/512 GB UFS 3.1Ön Kamera16 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüBatarya Kapasitesi4,800 mAhHızlı Şarj Desteği66WParmak İzi OkuyucuYan tarafındaİşletim SistemiAndroid 13Fiyat246 – 274 dolar

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