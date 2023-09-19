Honor X40 GT Racing Edition Çıkış Tarihi ve Teknik Detayları Belli Oldu

Honor, geçtiğimiz yılın ekim ayında Honor X40 GT'yi tanıttı. Şimdi de bunun yanına bir 'Racing Edition' modeli eklemek istiyor. 144 Hz yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve oyun odaklı performans özelliklerine sahip olacağı belirtilen Honor X40 GT Racing Edition modelinin çıkış tarihi ve teknik detayları belli oldu.

Honor, geçtiğimiz yılın ekim ayında Honor X40 GT'yi tanıttı. Şimdi de bunun yanına bir "Racing Edition" modeli eklemek istiyor. 144 Hz yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve oyun odaklı performans özelliklerine sahip olacağı belirtilen Honor X40 GT Racing Edition modelinin çıkış tarihi ve teknik detayları belli oldu.

Honor X40 GT Racing Edition çıkış tarihi: 21 Eylül

Şirketin kendi duyurduğu tarihe göre telefon, X40 GT ailesine 21 Eylül tarihinde katılacak. Normal X40 GT üç renk seçeneğiyle sunulurken, X40 GT Racing Edition'ın iki versiyonu olacak. Her iki versiyon da standart modelin Racing Black versiyonu gibi arka panelin uzunluğu boyunca uzanan dikey şeritlere sahip. Ancak "Matrix AI Vision Camera" metni yerleştirilmiş şerit üzerinde. Kamera adasının etrafında değil.

Honor, standart X40 GT ile Racing Edition arasındaki donanım farklarını henüz detaylandırmadı. Ancak telefon hakkındaki bazı sızıntılar, Racing Edition'ın 8GB/256GB ve 12GB/256GB olmak üzere iki bellek seçeneğine sahip normal modelden farklı olarak 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanıyla geleceğini öne sürüyor.

Telefonun teknik özelliklerinin geri kalanı X40 GT ile aynı kalırsa, Snapdragon 888 SoC, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 ve 6,81¨ 144Hz FullHD+ LCD'ye sahip olacak. Bunun yanında 66W şarjlı 4.800 mAh bataryaya sahip olacak, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve 50MP birincil, 2MP makro, 2MP derinlik ve 16MP selfie olmak üzere dört kameraya sahip olacak.

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Lansmana sadece iki gün kaldı ve Honor X40 GT Racing Edition'ın teknik özellikleri, fiyatı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı hakkında bilgileri bu tarihte edineceğiz. Telefon ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça sitemizden yayınlanmaya devam edecektir. Ancak şu an için bilinenler bunlar.

Özellikler

İşlemciSnapdragon 888 İşletim SistemiAndroid 12 tabanlı Magic UI 6.1Ekran6,81 inç 144Hz Full HD+ LCDBatarya Kapasitesi4.800 mAhDepolama512 GB Bellek12 GB RAMHızlı Şarj66W şarj desteğiParmak İzi TarayıcıYan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcıAna Kamera50MP birincil kameraMakro Kamera2MP makro kameraDerinlik Sensörü2MP derinlik sensörüSelfie Kamerası16MP ön kamera

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