Orta-üst segment pazarında hakimiyetini artırmak isteyen Honor, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Fiyat/Performans cihazı olacağı tahmin edilen Honor X40 GT Plus özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar…

Honor X40 GT Plus özellikleri ortaya çıktı

X serisi akıllı telefonuyla ivme yakalayan Honor, yeni modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, X40 GT Plus'ta baz modelinde de kullandığı Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye yer verecek.

Snapdragon 888 işlemcide 1 adet 2.84 GHz ARM Cortex-X1, 3 adet 2.42 GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdek yer alıyor. 5nm teknolojisi ile üretilen işlemci Adreno 660 grafik arabirimi sayesinde oyun performansında oldukça iddialı.

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Cihazın 6.8 inç FullHD Plus ekran ile tanıtılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Cihazda 144Hz ekran tazeleme hızına sahip TFT panele yer verilecek.

Performans konusunda iddialı olacağı belirtilen model, 12 GB LPDDR5 RAM ile karşımıza çıkacak. Depolama tarafında ise UFS 3.1 teknolojisine sahip 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

Üçlü kamera dizilimiyle geleceği belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacak. Cihazın özçekim kamerasının teknik detayları henüz bilinmiyor.

Yeni modelin 66W hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya ile geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Cihazın 13 Ekim'de tanıtılacağı belirtiliyor.

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