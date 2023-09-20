Honor V Purse: Dışa Katlanabilir Telefon Satışa Çıktı

Honor'un dışa katlanabilen V Purse modeli Çin'de satışa sunuldu. Telefonun en dikkat çekici özelliği katlanabilir ekranı ve çanta gibi kullanılabilen zinciri oldu. Fiyatı ise 820 dolar (22 bin TL + vergiler).

Katlanabilir akıllı telefon dünyası, son dönemde oldukça hızlı bir büyüme içinde. Ancak yatay olarak katlanabilir cihazlar genellikle içe doğru açılıp kapanabilen bir tasarıma yer veriyor. Honor'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı çanta niyetine kullanılabilen ve dışa doğru katlanan V Purse modeli nihayet satışa çıktı.

7.71 inç OLED ekranlı Honor V Purse fiyatı ne kadar?

Honor, dışa katlanabilir V Purse'u Çinli kullanıcılar için piyasaya sürdü. Geçtiğimiz ay IFA 2023'te prototip olarak tanıtılan V Purse, artık ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor.

V Purse ile ilgili en dikkat çekici özelliği katlanabilir ekranı oldu. Diğer telefonların aksine alışılmadık derecede ince ve hafif bir tasarımla geliyor. Katlandığında sadece 8,6 mm kalınlığında ve 214 gram ağırlığında.

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Telefon ayrıca cihazın dışını saran 7,71 inç OLED ekranla geliyor. Bu ekran katlandığında ise 6,45 inç boyutunda oluyor. Snapdragon 778G yonga setinden gücünü alan modelde; 16GB'a kadar RAM ve 512GB depolama alanı bulunuyor.

Asıl göze çarpan özelliği ise telefonu tutan zinciri oldu. Always-On Display (AOD) tasarımı olarak adlandırılan bu görünüm, Burberry gibi markalar ile oluşturuldu. Değiştirilen zincirlere yer veren AOD, V Purse'u çanta gibi kullanmayı mümkün kılıyor.

Özellikler Katlanmış Boyutlar156.5 x 74.7 x 8.6mmAğırlık214gEkran 7.71 inç (açık), 6.45 inç (kapalı) OLED ekranEkran Çözünürlüğü2,348 x 2,016 pikselEkran Özellikleri10-bit renk, DCI-P3 renk gamı, 1,600 nits parlaklık, 2,160Hz PWM karartma, 90Hz yenileme hızıİşlemciSnapdragon 778GRAM16GBDepolama Seçenekleri256GB veya 512GBİşletim SistemiMagicOS 7.2 (Android 13 tabanlı)Ana Kamera50MP ana + 12MP ultra geniş açıÖn Kamera8MPPil Kapasitesi4,500mAh, 35W hızlı şarjÖzelliklerZincirle taşınabilir, Özelleştirilebilir Always On Display stilleriRenk SeçenekleriAltın, Mavi, SiyahFiyat820 dolar (22 bin TL + vergiler)

Cihazın yan tarafına konumlandırılan arka kamerası ise 50 Megapiksel ana ve 12 Megapiksel ultra geniş olmak üzere ikili kuruma sahip. Ayrıca ön tarafında ise ekrana gömülü 8 Megapiksel selfie kamerası barındırıyor.

Honor V Purse Çin'de 820 dolardan (22 bin TL + vergiler) başlayan fiyatlarla ön siparişe sunulmuş durumda. Stoklar sınırlı olsa da 26 Eylül'de sevkiyata başlanacak.