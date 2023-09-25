Honor, Şanghay'da HONOR V Purse'ü tanıttı

Honor, son derece ince ve şık tasarıma sahip olan HONOR V Purse'ü tanıttı. Telefon, katlandığında sadece 8,6 mm, açıldığında ise 4,3 mm boyutlarıyla en ince katlanabilir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Yeni bir teknoloji kategorisi olan çanta telefon konseptini yansıtan Honor V Purse, modayı takip eden tüketicilere şık bir seçenek sunuyor.

Honor, Çin'in Şanghay kentinde HONOR V Purse'ün tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son derece ince ve şık bir tasarıma sahip olan telefon, katlandığında sadece 8,6 mm, açıldığında ise 4,3 mm boyutlarıyla en ince katlanabilir akıllı telefon olarak rekora imza atıyor.

Honor V Purse, "telefondan çantaya" konseptini yansıtırken yeni bir teknoloji kategorisini tanımlayarak modayı takip eden tüketiciler için şık bir seçenek sunuyor.

Honor, katlandığında sadece 8,6 mm, açıldığında ise 4,3 mm ölçülerine sahip HONOR V Purse ile katlanabilir akıllı telefon inceliğinde. Sadece 214 gram ağırlığındaki yeni çanta telefon, hafifliği ve çok yönlülüğü sayesinde geleneksel katlanabilir telefon ağırlığı olmadan büyük ekranın keyfini yaşatıyor.

Katlanılabilir telefon kategorisinde her zaman yeni atılımları hedefleyen Honor, içerisinde 1,2 mm kalınlığında süper yaylar ve 1,73 mm çapında minyatür dişlilerin bulunduğu Honor'un tescilli çeliğinden oluşan yeni katlama mekanizmasıyla sağlamlık sunuyor.

Yeni Honor V Purse, her zaman açık ekran (AOD) tasarımı sayesinde kullanıcıların tercih ettiği çanta tasarımını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirmesine olanak sağlıyor.

Ana kamera için 50MP IMX800 sensöre sahip olan Honor V Purse, muhteşem portre çekimleri yapmanıza yardımcı olmak için dolgu ışığı olarak ikiye katlanabiliyor ve selfie çekerken görebileceğiniz dijital bir vizör olarak kullanılabiliyor.

Honor Image Engine teknolojisi ile geliştirilmiş olan Honor V Purse, farklı portre stillerini yeniden şekillendiren 0,6x, 0,8x, 1x ve 1,3x dijital zoom desteğini sunuyor.

Özel portre çekimleri için 1x ve 2x yakınlaştırma arasında geçiş yapma seçeneğine sahip özel portre modu ile kullanıcılarının en eşsiz anlarına dokunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, günümüz tüketicilerinin modaya uygun, dijital yaşam tarzları oluşturmaya odaklanmış durumda olduğunu belirtti.

Zhao, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyaçları karşılamak için Honor, akıllı telefon sektöründe sonraki adımı tanımlıyor ve en son yenilikleri şık bir tasarımla kusursuz bir şekilde birleştiren Honor V Purse'ü piyasaya sürüyor. En son yaşam tarzı trendlerine ayak uydurmak için sürekli olarak cesur yeni form faktörlerini keşfetme taahhüdümüzün bir kanıtı olan Honor V Purse, bugün piyasadaki hiçbir şeye benzemeyen yeni nesil podyumlara layık akıllı ürünlere ilham verecek."