Honor Play 8T: Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Honor, yeni modeli Play 8T'yi tanıttı. 6.8 inç FHD+ ekran, MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 8/12 GB RAM, 256 GB depolama ve 50 MP + 2 MP çift arka kamera gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı ise 150 dolar ile 178 dolar arasında değişiyor. Çin'de 23 Ekim'de satışa sunulacak olan Honor Play 8T'nin global lansman tarihi henüz açıklanmadı.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Honor ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek Honor Play 8T modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor?

Honor Play 8T özellikleri

Honor Play 8T; 6.8 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 20: 09 ??en boy oranı ve 850 nit parlaklık sunuyor. Akıllı telefon giriş segmentten farklı olarak delikli bir ekran tasarımına sahip.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 6080. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 8 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Bununla birlikte 256 GB dahili depolama karşımıza çıkıyor. Öte yandan 35W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Şirketin iddiasına göre cihazın bataryası tam kapasite şarj edildiğinde 123 saat müzik çalma, 10 saat oyun ya da 55 saat konuşma süresi sunabiliyor.

Önde 8 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 arayüzünü çalıştırdığını belirtelim.

ÖzellikDeğer Ekran6.8 inç FHD+ IPS LCD, 90 Hz tazeleme hızı, 20: 9 en-boy oranı, 850 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 6080, 6 nm mimari, 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G57 MC2RAM8/12 GB LPDDR4xDepolama256 GB dahili depolama, 8 GB sanal RAM desteğiBatarya6.000 mAh, 35W hızlı şarjKameralarÖn: 8 MP, Arka: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensörİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OS 7.2Renk SeçenekleriSiyah, Gümüş, YeşilBellek Seçenekleri8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolamaFiyatlar8 GB RAM: $150, 12 GB RAM: $178Satış Tarihi (Çin)23 Ekim 2023

Honor Play 8T fiyatı

Honor Play 8T iki bellek seçeneğiyle mevcut olacak: 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama. Bu varyantların fiyatı sırasıyla 150 dolar ve 178 dolar olarak açıklandı. Siyah, gümüş ve yeşil gibi üç renkle raflardaki yerini alacak akıllı telefon 23 Ekim'de Çin'de genel satışa açılacak. Global lansman ile ilgili şu an için bir açıklamanın olmadığını da ekleyelim.