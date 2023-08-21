Honor Play 40S: Özellikleri ve Fiyatı

Honor, bütçe dostu akıllı telefon serisine yeni bir model ekledi. Honor Play 40S, uygun fiyatı ve Snapdragon 480+ yonga setiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de ne kadara satılacağı henüz belli değil.

Honor, Play serisine bütçe dostu bir akıllı telefon daha ekledi. Honor Play 40S olarak adlandırılan yeni model, Çin'de gerçekleştirilen lansman kapsamında görücüye çıktı. Uygun fiyatlı olması ve Snapdragon 480+ yonga setinden gücünü almasıyla dikkat çekiyor.

Honor Play 40S Türkiye'de ne kadara satılır?

Honor Play 40S, HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç TFT LCD ekran ile geliyor. Yaklaşık 188 gram ağırlığında olan cihazın, su damlası çentikli bir panele sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 480+ yonga setinden alıyorken, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla performansını artırıyor. RAM ve depolama tarafında tek seçenekle sunulduğunun altını çizelim.

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Kamera tarafında ise halkalı tasarıma sahip tekli kurulum yer alıyor. Cihazın arka tarafında 13 Megapiksel ve ön tarafında ise 8 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Hızlı şarj desteğine sahip 5200mAh bataryadan beslenen Play 40S, 5G bağlantısını da destekliyor.

Yan tarafında fiziksel parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, 3.5mm kulaklık jakına da yer veriyor. Ön kamerasının güvenlik için yüz kilidi desteklediğini de belirtelim.

Özellikler Ekran6.56 inç HD+ çözünürlüklü 90Hz LCD ekranİşlemciQualcomm Snapdragon 480 PlusRAM4 GB RAMDepolama128 GB dahili depolamaKameralarArka: 13 MP / Ön: 8 MPBatarya5200 mAh Özellikler5G, 3.5mm kulaklık jakı, parmak izi, yüz kilidi sensörü,Renk SeçenekleriSiyah, Yeşil, Mavi ve PembeFiyat135 dolar (3660 TL + vergiler)

Honor Play 40S fiyatı ile oldukça etkileyici. Çin pazarında sadece 999 Yuan (135 dolar) karşılığında satışa sunulacak. Bu da ülkemize gelirse 3660 TL + vergiler şeklinde raflardaki yerini alacağını gösteriyor. Ancak küresel kullanılabilirlik henüz belli değil.