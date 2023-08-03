Honor Pad X9: Yeni Tablet İncelemesi

Ülkemizde yeni satışa sunulan Honor'un yeni tableti Honor Pad X9 inceleme videosuyla karşınızdayız. Honor'un Eğlence tableti olarak tanımlandırdığı bu tablet, üst segment özellikleri, çok daha uygun bir fiyata satın alınabilir kılıyor.

Ülkemizde yeni satışa sunulan Honor'un yeni tableti Honor Pad X9 inceleme videosuyla karşınızdayız. Honor'un Eğlence tableti olarak tanımlandırdığı bu tablet, üst segment özellikleri, çok daha uygun bir fiyata satın alınabilir kılıyor.

11.5 inç, 120 Hz ekran, 6 tane stereo hoparlör başta olmak üzere üst segment tabletlerde olan özelliklere, uygun fiyata sahip olabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz Honor Pad X9'a yakından bakalım.

Honor Pad X9 satın almak için: https://bit.ly/3rRzHTs

Honor Pad X9 inceleme

İnceleme videomuza geçmeden önce Honor'dan biraz bahsetmek istiyorum. Honor, ilk olarak Huawei çatısı altında yer alan bir markaydı. 2020 yılından günümüze bağımsız bir şekilde tek başına yoluna devam eden Honor, Huawei'nin Google kısıtlamalarından etkilenmeden yoluna devam ediyor. İncelediğimiz tablette Google'ın tüm servisleri bulunuyor. Google Play Store üzerinden pek çok uygulamayı ve ya oyunu sorunsuz bir şekilde indirip kullanabilir, oynayabilirsiniz.

Yani kısaca incelediğim bu tablette ve diğer Honor modellerinde, Google ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamakta. İncelediğimiz Honor Pad X9, güncel Android sürümü olan Android 13 yüklü bir şekilde geliyor. Doğrudan Google kimliğiniz ile beraber tüm servislerden yararlanabiliyorsunuz.

Eğlence tableti!

Honor bu modeli eğlence tableti olarak tanımlamış. Peki neden? Günümüzde tabletler iş için de kullanılıyor olsa da pek çok kişi multimedia işlemleri için tabletleri tercih ediyorlar.

Pek çok kişi dizileri, filmleri tabletlerden izlerken, müzikleri de tabletten dinleyip, oyunlarını da tabletten oynayabiliyorlar. Notebook daha az taşınabilir, telefon ekranları da tabletlere göre küçük kalıyor.

11.5 inç büyüklüğe sahip 2000 x 1200 piksel çözünürlüğü destekleyen ekranı, 1.07 milyar renk ve yüzde 100 sRGB renk gamutunu destekliyor. 400 nit parlaklığa kadar ulaşan ekran, aydınlık ortamlarda da kendini size rahat bir şekilde gösterebiliyor.

6 tane stereo hoparlör ile bu ekranı bir arada düşündüğünüzde, tablete neden eğlence tableti dendiği daha net anlaşılıyor.

Hem oyunda, hem film ve dizilerde hem de günlük pek çok web işinde gayet başarılı bir tablet.

Ürünün henüz fiyatı açıklanmadı. Biz videoyu daha önce çektiğimiz için, güncel fiyatı aşağıdaki linkten görebilirsiniz. Fakat iddialı ve uygun bir fiyatla gelecek olan bu tabletin özellikleri, segmentinin üstünde diyebiliriz.

Yüzde 86'lık ekran kasa oranı sunan tablet, hem ince hem de hafif yapısıyla beraber üst düzey bir deneyim sunuyor. Tek parça metal bir kasaya sahip olan tablet 6.9 mm'lik bir inceliğe sahip. Ağırlığı ise 499 gr.

Seste iddialı!

Videomuzda Honor Pad X9'da, 6 tane dahili hoparlörün olduğu söylemiştik. Histen ile beraber 360 derece surround ses deneyimi sunan bu hoparlörler özellikle rekabetçi oyunlarda oyuncuların işine yarıyor. PUBG gibi rekabetçi oyunlarda düşmanın nereden geldiğini çok iyi bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz.

Hi-Res sesi hem kablolu hem de kablosuz olarak destekleyen tablet, kulaklıkla ya da ses sistemlerine kablosuz olarak bağlandığında da etkili bir deneyim sunuyor.

Üst segment, çok daha yüksek fiyatlara satılan tabletlerdeki ekran ve ses özelliklerini, bu bütçe seviyesinde görmek bizi çok memnun etti.

Honor Pad X9 Özellikleri

Qualcomm'un 6nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 685 işlemcisinden gücünü alan tablet, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip. Uygun fiyatlı bazı tabletlerde yer alan 32, 64 GB gibi kapasiteler, artık kullanıcıları ciddi anlamda limitlemekte. 128 GB kapasite ile beraber Honor Pad X9'a bol bol oyun, film, dizi ve müzik yükleyebilirsiniz.

Fiyat performans ürünü olan tabletin donanımı da hem az güç tüketiyor hem de performanslı. Az güç tüketen donanımı, 7250 mAh gücünde, büyük bir batarya ile destekleyen Honor, etkileyici bir pil ömrü bizlere sunuyor.

Honor Pad X9, 13 saate kadar video izleme süresi bizlere sunuyor. 12 saate kadar da müzik dinleyebiliyorsunuz.

Honor Pad X9 Teknik Özellikleri