Honor Pad X9 Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu

Honor, tablet serisinin yeni üyesi Honor Pad X9 modelini Türkiye'de ön satışa sundu. Cihaz, 11,5 inç ekranı ve üst düzey ses deneyimi sunan 6 hoparlörlü ses teknolojisiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş depolama alanı ve uzun pil ömrüyle kesintisiz eğlence imkanı sağlıyor. Honor Pad X9, kullanıcıların görsel deneyimini maksimum seviyeye çıkarıyor ve insan merkezli teknolojiye odaklanıyor. Cihaz, güçlü ses sistemi ve gelişmiş özellikleriyle bir eğlence tabletinden beklenen tüm kriterleri karşılıyor. Honor Pad X9, Hepsiburada'da ön siparişe özel kampanyalarla satışa sunuldu.

Honor, tablet serisinin yeni üyesi Honor Pad X9 modelini Türkiye'de ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, bir eğlence tabletinin olmazsa olmazlarını bir araya getirdiği cihazda, 11,5 inç "Honor FullView" ekranı ve üst düzey ses deneyimi sunan 6 hoparlörlü "Honor Histen" ses teknolojisiyle izlenen tüm içeriklerde seyir keyfini yükseltiyor.

128 GB'a kadar depolama alanı ve 7.250 mAh batarya gücüyle kesintisiz eğlenceyi kullanıcılarına sunan Honor Pad X9, belirlenen 4 kriteri Honor teknoloji ve zarifliği ile bir araya getiriyor.

Ekranıyla içerik izleme keyfini maksimuma taşıyan Honor Pad X9, eğlenceyi yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. Ayrıntıları ve gerçekçi renkleri görüntülemek için yüzde 86'lık bir ekran-gövde oranıyla tüketiciyle buluşan tablet eğlence tabletlerinde kriterleri yeniden tanımlıyor.

Honor Pad X9, kullanıcılarına belirli uygulamalarda akıcı bir görsel deneyim sunarken aynı zamanda e-kitap gibi bataryayı daha az zorlayıcı uygulamalarda pil tasarrufu da sağlıyor. Cihazın kullanım sıklığına göre yenileme özelliğini otomatik ve akıllı bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyan yerleşik teknolojisiyle kullanıcısını izlediği film ya da dizinin içine çekiyor.

Cihaz, sektöründe lider bir donanım olan göz konforu özelliği sayesinde Honor'un insan merkezli teknolojiye olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Mavi ışık miktarını azaltmak için ekranı otomatik olarak daha sıcak renklere ayarlayan Honor Pad X9, kullanıcıların uyku kalitesini artırmak için melatonin salgılanmasını sağlayan Circadian Night Display teknolojisiyle beraber siliyer kas aktivitesini simüle eden "dinamik karartma" özelliği sayesinde kullanıcılarını cihaz ile bütünleştirerek üst düzey bir görsel kaliteyi deneyimlemesine olanak tanıyor.

6 hoparlöre sahip güçlü ses sistemi

Birden fazla yönü kapsayacak şekilde 6 hoparlöre sahip Honor Pad X9, ses kalitesi sayesinde kullanıcısına üst düzey deneyim sunuyor.

Daha yüksek ses seviyesine, derinliğe ve zenginleştirilmiş bas sistemine sahip Honor Pad X9, kullanıcılarına istedikleri zamanda ve istedikleri yerde tam kapsamlı stereo efektler sunarak bir eğlence tabletinden keyif almak için gereken kriterlerin tamamı bir araya getiriyor.

Daha geniş frekans aralığında ses üretilmesini sağlayan 6 stereo hoparlör sistemi; daha kaliteli, yüksek, orta ve düşük frekans sesler oluşturuyor. Yüksek ses seviyelerinde bile sesin kalitesinin korunmasını sağladığı gibi ayrıca seste oluşan bozulmaları da önleyerek ses detaylarını koruyor ve kullanıcısının izlediği içerik ile bütünleşmesini sağlıyor.

Honor Pad X9'daki "Vokal Geliştirme" teknolojisi, insan sesini akıllıca ayırt ederek vokalleri vurguluyor ve daha doğru ses lokalizasyonunun oluşmasına imkan tanıyor. Bu özellik sayesinde online derslerin sesleri daha net hale geliyor ve Honor Pad X9 online veya hibrit olarak kurslara katılım sağlayan bütün öğrenciler için bir seçenek oluyor.

Honor Pad X9, ön siparişe özel kampanyalarla Hepsiburada'da satışta

4GB bellek ve geniş 128GB depolama gücüne sahip Honor Pad X9, 7.250 mAh pil gücü sayesinde gün boyu kullanım sağlıyor.

Cihaz, 13 saate kadar video akışını ve 12 saate kadar müzik dinlemeyi destekleyerek daha iyi eğlence deneyimi yaşamak için daha iyi pil ömrüne ihtiyaç duyan herkes için üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Honor Pad X9, öğrencilere ve profesyonel kullanıcılara seyahatlerinde maksimum taşınabilirlik sağlıyor. Tablet, güncellenmiş ve kişiselleştirilmiş özellikler sunan en yeni Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile birlikte kullanıcılarla buluşuyor.

Bildirimleri görüntülemek için aynı anda birden fazla Honor cihazını kullanılabilmesine olanak sağlayan Honor Connect, tek bir ekranda cihazlar arasında dosya aktarımı yapabiliyor.

Honor Pad X9, uzay grisi rengiyle bugün itibarıyla ön siparişe özel kampanyalarla Hepsiburada'da satışa sunuldu.