Honor Pad X9, Teknoloji Medyası Tarafından Ödüle Layık Görüldü

Honor'un tablet serisinin en yeni üyesi Honor Pad X9, Trusted Reviews ve PocketNow'un da aralarında yer aldığı birçok teknoloji medyası tarafından ödüle layık görüldü. PAD X9, eğlence amaçlı tablet arayışında olanlara üst düzey bir deneyim sunuyor.

Honor'un tablet serisinin en yeni üyesi Honor Pad X9, Trusted Reviews ve PocketNow'un da aralarında yer aldığı birçok teknoloji medyası tarafından ödüle layık görüldü.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Honor'un bir eğlence tabletinin olmazsa olmazlarını bir araya getirdiği PAD X9, farklı kuruluşlardan "Tavsiye Ödülü" ile ödüllendirildi. 11,5 inç Honor FullView ekranı, üst düzey ses deneyimi sunan altı hoparlörlü Honor Histen ses teknolojisi, 128 GB'a kadar depolama alanı ve 7250 mAh batarya gücüne sahip olan PAD X9, eğlence amaçlı tablet arayışında olanlara üst düzey bir deneyim sunuyor.

Tüm bu özellikleriyle öne çıkan PAD X9, özellikle kendi segmentinin üzerindeki performansı ve zarif tasarımıyla hem Trusted Reviews hem de PocketNow tarafından tavsiye ödülü ile ödüllendirildi. Bu prestijli tavsiye ödülleri PAD X9'un güçlü ekranı, uzun pil ömrü, kompakt yapısı ve üstün performansını bir kez daha kanıtlıyor.