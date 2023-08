Honor, Pad X9 tabletini ağustos ayında kampanyalar eşliğinde kullanıcılarına sunuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos'tan itibaren 5 bin 999 liralık fiyatı ile seçkin mağazalarda kullanıcıları ile buluşmayı bekleyen Pad X9, ağustos ayı boyunca Vatan'da Honor Earbuds X3 Lite ve Teknosa'da ise Full Destek Paketi hediyelerini kullanıcıları ile buluşturacak.

HepsiBurada'da en çok satan tabletler listesinde ilk günden 2. sıraya yükselerek markete hızlı bir giriş yapan HONOR Pad X9, HepsiBurada'ya özel kampanyasıyla modern tasarıma sahip sınırlı sayıdaki tablet kılıfı hediyesini kullanıcılarına sunuyor. Diğer tablet modelleriyle uzun zamandır listedeki yerini koruyan Honor, tüketicilerin en çok tercih ettiği tablet markası olmayı başarıyor.

11,5 inç 2K HONOR Fullview ekranıyla içerik izleme keyfinizi maksimuma taşıyan Honor Pad X9, eğlenceyi yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. 2000x1200 piksel çözünürlüğü, 1,07 milyar rengi içinde barındıran Pad X9, nefes kesici ayrıntıları ve gerçekçi renkleri görüntülemek için yüzde 86'lık olağanüstü bir ekran-gövde oranıyla eğlence tabletlerinde kriterleri yeniden tanımlıyor.

120Hz'e kadar ayarlanabilen yenileme hızıyla Honor Pad X9, kullanıcılarına akıcı bir görsel deneyim sunarken aynı zamanda e-kitap gibi bataryayı daha az zorlayıcı uygulamalarda pil tasarrufunu da sağlıyor. Cihazın kullanım sıklığına göre yenileme özelliğini otomatik ve akıllı bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyan yerleşik teknolojisi ile kullanıcısını izlediği film ya da dizinin içinde çekiyor.

Birden fazla yönü kapsayacak şekilde altı hoparlöre sahip olan Honor Pad X9, olağanüstü ses kalitesi sayesinde kullanıcısını atmosferin içine dahil ediyor. Daha yüksek ses seviyesine, derinliğe ve zenginleştirilmiş bas sistemine sahip olan Honor Pad X9, Honor Histen'ın desteği ve Surround 6 hoparlörlü tasarımı sayesinde sesi alt hoparlörden de almayı sağlayarak sesin mekansal dağılımı iyileştiriyor ve kullanıcıların izleme deneyimini zenginleştiriyor.

4GB bellek ve geniş 128GB depolama gücüne sahip olan Honor Pad X9, 26.880 resim, 10.752 şarkı veya 430 HD videoyu yerel olarak hafızasında saklayabiliyor ve kullanıcıların multimedya koleksiyonlarını özgürce şekillendirebilmesi için geniş bir depolama alanı yaratıyor.

Bellekten tam kapasite yararlanan güçlü Qualcomm Snapdragon 685 4G 6nm işlemci, akıcı grafikleri ve hızlı tepkiyi garanti ederek kullanıcıların en yoğun ve zorlu görevlerle bile kolayca baş edebilmesini sağlıyor.

7250 mAh pil uzun süren pil gücü sayesinde gün boyu kullanıma imkan sağlayan Honor Pad X9, kullanıcılarını her an kesintisiz eğlence ile buluşturuyor. 13 saate kadar video akışını ve 12 saate kadar müzik dinleme desteği sayesinde üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Honor Pad X9'un çift ayna ve çift halkalı tasarımı, sert kontürlemeyi tamamlayarak 6,9mm kalınlığa ve 495g ağırlığa sahip şık bir form oluşturarak her an her yerde maksimum taşınabilirlik sağlıyor.

Son teknoloji işletim sistemi sayesinde kullanıcılara daha akıllı bir deneyim sunan Honor Pad X9, güncellenmiş ve kişiselleştirilmiş özellikler sunan en yeni Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile birlikte kullanıcı deneyimlerini şekillendiriyor.

Google Kids Space desteği ile Honor Pad X9, çocukların güvenli olan içerikleri keşfetmelerine oluşturmalarına ve öğrenmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcılar, Family Link uygulaması ile görüntülenebilecek içeriği yönetebiliyor ve ekran süresi sınırları belirleyebiliyor. Bu sayede ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarının tabletleri ile vakit geçirmesine izin veriyor.