Honor Pad X9: Sınırsız Eğlenceyi Tablet İle Buluşturuyor

Honor, sınırsız eğlenceyi tablet ile buluşturduğu yeni modeli Pad X9'un özelliklerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor Pad X9, Hepsiburada'da en çok satan tabletler listesinde kısa sürede yerini aldı.

Honor tablet serisinin yeni üyesi Pad X9 modeli ile 7'den 70'e herkesin beğenisi toplayan Honor, eğlence tabletinin 4 kriterini bir araya getirerek kullanıcılarını limitsiz eğlence ile buluşturdu. Etkileyici 11,5 inç Honor FullView ekranı ve üst düzey ses deneyimi sunan 6 hoparlörü ile izlenen tüm içeriklerin kalitesini maksimuma çıkartan tablet, 128 GB'a kadar depolama alanı ve 7 bin 250 mAh batarya gücüyle kesintisiz eğlenceyi kullanıcılarına sunuyor.

Ekranıyla içerik izleme keyfini maksimuma taşıyan Honor Pad X9, 2000x1200 piksel çözünürlüğüyle 1,07 milyar rengi içinde barındırıyor. Pad X9, yüzde 86'lık olağanüstü bir ekran-gövde oranıyla eğlence tabletlerinde kriterleri yeniden tanımlıyor.

Cihaz, 120Hz'ye kadar ayarlanabilen yenileme hızıyla kullanıcılarına akıcı bir görsel deneyim sunarken, e-kitap gibi bataryayı daha az zorlayıcı uygulamalarda pil tasarrufu sağlıyor.

Birden fazla yönü kapsayacak şekilde 6 hoparlörü bulunan tablet, olağanüstü ses kalitesi sayesinde kullanıcısını atmosferin içine dahil ediyor. Daha yüksek ses seviyesine, derinliğe ve zenginleştirilmiş bas sistemine sahip Pad X9, sesi alt hoparlörden de almayı sağlayarak sesin mekansal dağılımı iyileştiriyor ve kullanıcıların izleme deneyimini zenginleştiriyor.

4GB bellek ve 128GB depolama gücüne sahip

Honor Pad X9'un 4GB belleği ve geniş 128GB depolama gücü bulunuyor. Tablet, 26 bin 880 adet resim, 10 bin 752 şarkı veya 430 HD videoyu yerel olarak hafızasında saklayabiliyor ve kullanıcıların multimedya koleksiyonlarını özgürce şekillendirebilmesi için geniş bir depolama alanı oluşturuyor.

Uzun pil ömrü sayesinde gün boyu kullanıma imkanı sağlayan Pad X9, kullanıcılarını her an kesintisiz eğlence ile buluşturuyor. 13 saate kadar video akışını ve 12 saate kadar müzik dinleme desteği sayesinde üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Honor Pad X9, sahip olduğu 6,9 mm kalınlık ve 495 gram ağırlık sayesinde her an her yerde maksimum taşınabilirlik sağlıyor. Son teknoloji işletim sistemi sayesinde kullanıcılara daha akıllı bir deneyim sunan tablet, en yeni Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile birlikte kullanıcı deneyimlerini şekillendiriyor.