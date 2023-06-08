Honor, Pad 8, Pad X8 ve Pad X8 Lite Tabletlerini Özel Kampanyalarla Satışa Sunuyor

Honor, teknoloji tutkunları için özel kampanyalarla Pad 8, Pad X8 ve Pad X8 Lite tabletlerini satışa sunuyor. Kampanya kapsamında seçili kanallarda tabletler 1000 TL'ye varan indirimlerle satın alınabilecek. Tabletlerin farklı ekran büyüklükleri ve özellikleri ile her yaş grubuna hitap ettiği belirtiliyor.

Honor, Pad 8, Pad X8, Pad X8 Lite tabletlerini özel kampanyalarla teknoloji tutkunlarıyla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, 9-18 Haziran tarihleri arasında HepsiBurada, Vatan ve Teknosa gibi seçili kanallarda Pad 8 ve Pad X8 modellerini 1000 TL'ye varan özel indirimli fiyatlarla satışa sunuyor.

HepsiBurada'da en çok satan tabletler listesinde zirvede yer alan ve tüketicilerin en çok tercih ettiği Honor Pad 8 modeli aynı zamanda HepsiBurada'ya özel kılıfı ile öğrencilerle buluşuyor.

Türkiye'de ilk kez Teknosa'da satışa çıkacak olan Pad X8 Lite modeli ise kampanyalı fiyatıyla ebeveynlerin gözdesi oluyor.

Okulların kapanması ile çocukların teknoloji ile geçirdikleri zamanlar artıyor. Yaz tatilinde deniz, kum, güneşin yanı sıra çocukların en büyük eğlencesi tabletleri ile gerçekleştirdikleri aktiviteler oluyor.

Honor Pad serisi, farklı ekran büyüklüklerine sahip tabletleri ile her yaş grubuna ve aktiviteye hitap ediyor.

12,1 inç büyüklüğü ile yüzde 87 ekran-gövde oranı Pad 8, 10,1 inç Full HD Pad X8 ve 9,7 inç yüksek çözünürlüklü ekranı ile Pad X8 Lite oyunlarda ve videolarda eğlenceye boyut katıyor.

Tablet serisi, ekran performansına eşlik eden eşsiz ses sistemlerine de sahip. 8 hoparlörü ile dikkati çeken Pad 8, stereo surround ses kalitesi ile oyunlarda ve videolarda deneyimi arttırıyor.

Pad X8 ve Pad X8 Lite ise Geniş Aralıklı Surround hoparlörleri ve Histen ses sistemi ile gürültülü ortamlarda bile sesleri net duyabilmeye yardımcı olurken üç boyutlu ses kalitesi ile sinema kalitesini tatile taşıyor.

Honor Pad 8, 7250 mAh ekstra büyük pil kapasitesi ile yaz tatilindeki çocukların enerjisine yetişiyor.

Yüksek kapasitesi ile 14 saate kadar çevrim dışı video oynatmayı veya 10 saate kadar çevrim içi kullanmayı destekliyor. Bu sayede çocukların tatil yolculuğunda veya tatilin her gününde tüm gün kullanımı için gelişmiş bataryası ile seçenek sunuyor.

Yüksek performanslı yonga seti

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti ile donatılan Honor Pad 8, genişletilmiş multimedya oynatma ve gelişmiş performansıyla her şeyi aynı anda yapmak isteyen çocukların beklentilerine cevap veriyor.

Yüksek performanslı yonga seti, kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz şekilde çalıştırmasını sağlıyor.

Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 sistemiyle donatılan Honor Pad X8 Lite, 8 çekirdekli işlemcisi sayesinde kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını destekliyor.

520 gram ağırlığa ve 6,9 milimetre inceliğe sahip Honor Pad 8, aynı zamanda 12 inç FullView ekranı ile yüzde 87'lik ekran-gövde oranı sunarken 1 milyar rengi destekleyerek film ve videolar için bir netlik sağlıyor.

7,55 milimetre kalınlığa sahip olan ve 460 gram ağırlığı ile dikkati çeken Honor Pad X8 ve Pad X8 Lite ise kullanıcıların tableti tek elle rahatça tutabilmelerini destekliyor.

Tablet ailesinin hafif modelleri aynı zamanda kavisli yüzeyi ve avuç içi eğriliğine uyan tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Honor Pad serisi, zararlı mavi ışığı engelleyen TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası (Donanım Çözümü) ve ekran titremesini azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlayan TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikasıyla kullanıcıyı dijital göz yorgunluğundan korumaya yardımcı oluyor.