Honor Pad 8 inceleme!
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Honor V7 modelinin devamı niteliğinde tanıtıılan Honor Pad 8 inceleme sizlerle. Bu fiyata böyle tableti mutlaka değerlendirin.
Honor Pad 8, Honor V7 modelinin devamı niteliğinde tanıtıldı. Honor Pad 8 inceleme sizlerle. Özellikleri ve fiyatı ne?
Honor Pad 8 inceleme
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Honor Pad 8, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemciden alıyor. Redmi Note 11 modelinde de kullanılan işlemcide 4 adet 2.4GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A53 bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise Adreno 610 mevcut.
12 inç ekran boyutuna sahip olan cihazın çözünürlüğü 2000 x 1200 piksel olarak açıklandı. 2K LCD panel ile karşımıza çıkan model, 10: 6 en boy oranına sahip.
Honor, yeni modelinde 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunacak. Bununla birlikte, depolama tarafında ise sadece 128 GB hafıza mevcut.
Tek arka kameraya sahip olan Honor Tablet 8, 5 Megapiksel lense sahip. Öz çekim kamerasında da 5 Megapiksel lens yer alıyor. Cihazda 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 7.250 mAh batarya mevcut. Magic UI 6.1 arayüzüyle tanıtılan modelde Ulusal Göz Mühendisliği Merkezi'nden göz koruma sertifikası mevcut. Her üç modelde de Mint Green, Dawn Blue ve Dawn Gold olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.
Honor Pad 8 teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 680, Adreno 610 grafik arabirimiEkran: 12 inç, 2K LCD, 2000 x 1200 piksel çözünürlükRAM ve depolama: 4 GB, 6 GB, 8 GB RAM + 128 GB depolamaKamera: 5 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel öz çekim kamerasıBatarya: 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 7.250 mAh batarya
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