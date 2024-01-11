Honor MagicOS 8 Özellikleri ve Güncelleme Alacak Modeller Açıklandı

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Honor, ana vatanı Çin'de düzenlediği etkinlikte Android 14 tabanlı MagicOS 8 sürümünü tanıttı. Yapay zeka ile donatılan bu yeni yazılımın ilk sunulacağı telefonlar da açıklandı. İşte Honor MagicOS 8 özellikleri ve güncelleme alacak modeller listesi…

Honor MagicOS 8 özellikleri

Honor MagicOS 8, akıllı telefon dünyasında çok konuşulacak gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni sürüm, kullanıcıları bir hayli memnun edecek önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. O halde lafı çok uzatmadan Honor MagicOS 8 özelliklerine geçelim.

Öncelikle her yeni sürümde olduğu gibi MagicOS 8 de performans tarafında gözle görülür bir fark yaratıyor. Bununla beraber yeni sürüm, performans, gizlilik ve güvenlik için de bir takım iyileştirmeler getiriyor. O halde alışılageldiğin dışındaki yeniliklere geçelim.

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MagicLM

Honor MagicOS 8, markanın kendi geliştirdiği ve ilk defa bu etkinlikte tanıttığı yapay zeka dil modeli MagicLM ile destekleniyor. 7 milyar parametreli bu dil modeli, bir hayli yetenekli. Zira video oluşturulabilir veya sesli asistan YOYO ile konuşarak günlük plan da hazırlanabilir.

Magic Portal

MagicLM dil modeli ile desteklenen MagicOS 8 sürümünün bir diğer yeniliği ise Magic Portal. Bu özelliği kısaca açıklamak gerekirse, herhangi bir içeriği tutup ekranın sağ tarafına doğru kaydırıldığında bir hizmet önerisinde bulunuyor.

Örnek vermek gerekirse telefonunuza bir yere gitmek için yol tarifi içeren bir mesaj geldiğinde, bu mesajı ekranın sağına sürükleyip bırakırsanız, harita uygulaması üzerinden nasıl gideceğiniz gösterilmeye başlanacaktır.

Öte yandan sosyal medyada gördüğünüz ve beğendiğiniz bir kıyafeti sürükleyip bıraktığınızda ise alışveriş uygulaması açılacaktır. Magic Portal özelliği şimdilik 100'den fazla uygulamayı destekliyor. Bu sayının giderek artması bekleniyor.

Smart Capsule

Apple'ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza soktuğu Dinamik Ada, Android üreticilerinin de dikkatini çekti. Bu doğrultuda Honor da MagicOS 8 yazılımı ile "Smart Capsule" olarak adlandırdığı bu özelliği kullanıcılara sundu.

Smart Capsule, kullanıcıların uygulamalar ile daha fazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Örnek vermek gerekirse hava durumu, siparişler ve sinema bileti gibi uygulamaya giriş yapmadan görülemeyecek detayları Smart Capsule sayesinde öğrenebilmek mümkün.

Honor MagicOS 8 güncellemesi alacak modeller

Honor'un açıklamasına göre ilk Android 14 tabanlı MagicOS 8 güncellemesi alacak modeller, Honor Magic 5 ve Magic 4 serisi olacak. Akabinde Magic V2, Magic Vs2, Magic V, V Purse gibi yakın zamanda piyasaya sürülen modeller de yeni yazılıma kavuşacak.

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