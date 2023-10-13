Honor, Magic Vs serisinin ikinci katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu. Vs2 modeli, inceltilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. 10,7 mm kalınlığında olan cihaz, 229 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. 7,92 inç iç ve 6,43 inç dış LTPO OLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 960 dolar (26 bin TL + vergiler).

Honor Magic Vs2: Dünyanın En İnce ve Hafif Katlanabilir Telefonu

Katlanabilir akıllı telefon dünyası hızla gelişirken, Honor da bu konuda vites artırmış durumda. Dünyanın en ince ve hafif katlanabilirini geliştiren şirket, son olarak Honor Magic Vs2 modelini görücüye çıkardı. Sadece 229 gram ağırlığında olan Vs2, bu konuda düz ekranlı cihazlar ile yarışıyor.

Honor Magic Vs2 Türkiye'ye gelir mi?

Honor, Magic Vs serisinin ikinci katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu. Yeni model, şirketin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemisi katlanabilir Magic V2'nin inceltmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Magic Vs2, ilk modelin 11,1 mm'lik kalınlığına kıyasla daha ince 10,7 mm'lik tasarıma sahip. Bununla birlikte Magic V2'nin sadece 9,9 mm kalınlığında olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Cihazın açıldığında ise 5.1 mm inceliğe ulaştığını belirtelim.

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120Hz yenileme hızına ve 1,060 x 2,376 piksel çözünürlüğe sahip 7,92 inç iç ve 6,43 inç dış LTPO OLED ekranla geliyor. 2,500 nit tepe parlaklığa yer veren bu ekranlar, HDR 10+'ı da destekliyor.

İşlemci olarak ilk model ile aynı olan Snapdragon 8+ Gen 1'den gücünü alıyor. 16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanına yer veren Magic Vs2, 66W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh bataryadan besleniyor.

Özellikler Ağırlık229 gramKalınlık10.7 mm (katlanmış) / 5.1 mm (açık)Dış Ekran6.43 inç LTPO OLED, 1,060 x 2,376 px çözünürlük, 1-120Hz tazeleme hızı, 20: 9 en-boy oranı, 2,500 nit parlaklıkİç Ekran7.9 inç LTPO OLED, 1-120Hz tazeleme hızı, 9.8: 9 en-boy oranı, HDR 10+ destekliİşlemciSnapdragon 8+ Gen 1RAM12 GB veya 16 GBDepolama256 GB veya 512 GBAna Kamera50 MP ana + 20 MP telefoto (2.5x optik zoom) + 12 MP geniş açıÖn Kamera16 MPİşletim SistemiMagicOS 7.2 (Android 13 tabanlı)Batarya5,000 mAh pil, 66W hızlı şarj desteğiFiyat960 dolar (26 bin TL + vergiler)

Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile çıkan Honor Magic Vs2 960 dolar (26 bin TL + vergiler) ile raflardaki yerini alacak. İlk aşamada Çin'de satışa sunulacakken, ülkemize gelip gelmeyeceği belirsiz.