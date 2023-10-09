Honor, katlanabilir akıllı telefon dünyasında önemli bir oyuncu olan Honor Magic Vs2 modelini 12 Ekim'de piyasaya sürecek. Model, incelik ve taşınabilirlik konusunda öne çıkacak.

Honor, son dönemdeki çalışmalarıyla katlanabilir akıllı telefon dünyasının en önemli oyuncuları arasında yukarılara tırmanmaya devam ediyor. Yaz aylarında Honor Magic V2 ve konsept katlanabilir cihazı Honor V Purse modellerini tanıtan şirket, hız kesmeden kütüphanesine bir model daha ekleyecek.

Honor Magic Vs2, 12 Ekim'de piyasaya sürülecek

En ince katlanabilir cihaz olma özelliğindeki Honor Magic V2, 12 Temmuz'da Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Daha sonra cihaz, 1 Eylül'deki IFA Berlin'de küresel lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte geleceği duyurulan Honor Magic Vs2 modeli için resmi çıkış tarihi bugün açıklandı.

Honor, bugün Weibo platformu üzerinden yaptığı açıklamayla cihazın piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Buna göre Honor Magic Vs2, 12 Ekim'de sahne alacak. Ek olarak tanıtım etkinliğinde model yalnız kalmayacağını belirtelim. Katlanabilir telefona Watch 4 Pro akıllı saatin de eşlik edecek.

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Öte yandan daha önce cihaz hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Görüldüğü üzere Honor, katlanabilir cihazlarında incelik ve zarifliğe önem veriyor. Gelen bilgilere göre model, selefi olan Magic Vs'ye göre daha ince ve hafif olacak. Metal magnezyum alaşımından yapılmış ince ve hafif bir yapıya sahip olduğu, söylentiler arasında.

Söylentilere göre Magic Vs 2 ise incelik ve taşınabilirliğe odaklanarak Honor'un liderlik konumunu güçlendirmeye hazır. Cihazın teknik özellikleri hala belirsiz, ancak Magic V2'nin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü aldığını ve 5000mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.