Honor Magic Vs tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu!

Ocak ayında ilk katlanabilir modelini piyasaya süren Honor, Magic Vs için tarih verdi. İşte tasarımı ve diğer bilinenler...

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Huawei çatısı altından tamamen ayrılıp kendi adına bir marka halini alan Honor, bu süreç içinde büyük bir ivmeyle yoluna devam etti. Kıyasıya rekabetin sürdüğü akıllı telefon dünyasında adını üst sıralara taşımak isteyen şirket, amiral gemisi modeli için tarih verdi.

Honor Magic Vs, 23 Kasım'da piyasaya çıkıyor

Honor, birkaç gün önce amiral gemisi modelinin yakında geleceğini duyurmuştu. Bugün gelen habere göre tanıtılacak model belli oldu. Honor Magic Vs adıyla piyasaya sürülecek amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon, küresel pazarda sahne alacak.

Öte yandan modele ilişkin, çok az bilgi mevcut. Ancak şirket, katlanabilir modelini Magic 5 serisi ile benzer özelliklerde piyasaya sunabilir. Ocak ayında tanıtılan Honor Magic V, Snapdragon Gen 1 ile sahne alarak bu işlemciyi ilk kullanan katlanabilir akıllı telefon olmuştu. Sıradaki yeni modelin bir yükseltme alarak Snapdragon 8 Gen 2 ile gelmesi bekleniyor.

Beklenen katlamalı Honor modeli, 66W şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bataryaya sahip olacak. Ek olarak modeli, 261 g ağırlığında olacak. Paylaşılan görselden de yola çıkarsak cihaz, selefiyle benzer bir tasarıma sahip olacak.

Honor Magic 5 serisinin beklenen özellikleri

Elde edilen bilgilere göre Honor amiral gemisindeki modeller, 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2160 Hz PWM karartma, HDR10+ ve 1100 nit parlaklık sunan 6,8 inç OLED LPTO panelle gelecek.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'nin yer alması beklenen seride 13 Megapiksel Sony IMX688 selfie kamerası ile geliyor.Honor Magic 5, 2D yüz tanımayı desteklerken, diğer modeller ise 3D yüz tanıma özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.1, Dolby destekli çift hoparlör, X ekseni lineer motor ve USB 3.1 gibi diğer özellikler üç modelde de yer alacak.