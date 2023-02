Daha önce sızıntı bilgileriyle gündeme gelen Honor Magic VS serisi tanıtıldı. Honor Magic VS ilk bakış sizlerle!

Honor, rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında Magic serileriyle kendini gösteriyor. Şirket, bugün MWC 2023 etkinliğinde merakla beklenen serisini tanıttı. Daha önce sızıntı bilgileriyle gündeme gelen Honor Magic VS serisi tanıtıldı. Honor Magic VS ilk bakış sizlerle!

Honor Magic VS ilk bakış!

Bugün tanıtılan Honor Magic VS özellikleri ve fiyatı belli oldu. Açıldığı zaman 7.9 inç, katlı halde ise dış yüzeyde yer alan 6.45 inç ekranı ile karşımıza çıkan Magic VS, her iki tarafta da yüksek tazeleme hızı sunan OLED panelleri kullanıyor.

Cihazın içerisinde Qualcomm tarafından 4nm üretim teknolojisi üzerine geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Çekirdeklere yakından baktığımız zaman 1×3.0 GHz Cortex-X2, 3×2.5 GHz Cortex-A710 ve 4×1.80 GHz Cortex-A510 kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca grafik birim, yani GPU tarafında da Adreno 730 bulunduğunu belirtelim.

Birçok kişi için en önemli kısım olan kameraya geçelim. Cihazın arkasında 3 adet lens bulunan bir ada mevcut. Burada 4K 60fps video kaydı yapabilen 54 Megapiksel ana kamera yer alıyor. Hemen altında 3x Optik Zoom yeteneğine sahip 8 Megapiksel telefoto bulunuyor.

Son olarak da 122 derecelik geniş açı fotoğraflar çekebilen 50 Megapiksel lens mevcut. Ön tarafta ise FHD çözünürlükte 30 fps video kaydı yapan 16 Megapiksel bir özçekim kamerası yer alıyor.

Honor Magic VS teknik özellikleri:

Ekran:

Boyut: 7.9 inç

Çözünürlük: 1984×2272 piksel

Piksel yoğunluğu: 382 ppi

Tazeleme hızı: 90 Hz

Parlaklık: 800 nit

Panel tipi: Katlanabilir OLED

İkinci ekran:

Boyut: 6.45 inç

Çözünürlük: 1080×2560 piksel

Piksel yoğunluğu: 431 ppi

Tazeleme hızı: 120 Hz

Parlaklık: 1200 nit

Panel tipi: OLED

İşlemci:

CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)

Çekirdekler: 1×3.0 GHz Cortex-X2 + 3×2.5 GHz Cortex-A710 + 4×1.80 GHz Cortex-A510

GPU: Adreno 730

Kamera:

Ana kamera: 54 Megapiksel, f/1.9, 27mm, 1/1.49 inç sensör, 4K 60fps video kaydı

Telefoto kamera: 8 Megapiksel, f/2.4, 3x Optik Zoom

Geniş açı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 13mm, 122 derece

Ön kamera : 16 Megapiksel, f/2.5, FHD 30fps video kaydı

Bellek: 8GB/12GB RAM

Depolama: 256/512GB

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı şarj: 66W kablolu, 5W ters

İşletim sistemi: Android 13/ Magic UI 7.1

Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, USB Type-C 3.1, Display Port 1.2