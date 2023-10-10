Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayırarak yoluna bağımsız üretici olarak devam eden Honor, kısa süre önce Magic Vs 2 modelini 12 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Honor Magic Vs 2 performans testinde ortaya çıktı.

Honor Magic Vs 2 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı

Honor Magic Vs 2, VER-AN00 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Katlanabilir telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.648, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 201 puan almayı başardı. Bunun dışında bazı kilit teknik özellikleri de doğrulandı.

Katlanabilir telefona Snapdragon 8+ Gen 1 güç verecek. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanına baktığımızda cihazın 16 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacağını söylemek mümkün. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından bu yılın başlarında tanıtılan Honor Magic Vs modelinin özellikleri şöyle;

Ekran:

Boyut: 7.9 inç

Çözünürlük: 1984×2272 piksel

Piksel yoğunluğu: 382 ppi

Tazeleme hızı: 90 Hz

Parlaklık: 800 nit

Panel tipi: Katlanabilir OLED

İkinci ekran:

Boyut: 6.45 inç

Çözünürlük: 1080×2560 piksel

Piksel yoğunluğu: 431 ppi

Tazeleme hızı: 120 Hz

Parlaklık: 1200 nit

Panel tipi: OLED

İşlemci:

CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)

Çekirdekler: 1×3.0 GHz Cortex-X2 + 3×2.5 GHz Cortex-A710 + 4×1.80 GHz Cortex-A510

GPU: Adreno 730

Kamera:

Ana kamera: 54 Megapiksel, f/1.9, 27mm, 1/1.49 inç sensör, 4K 60fps video kaydı

Telefoto kamera: 8 Megapiksel, f/2.4, 3x Optik Zoom

Geniş açı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 13mm, 122 derece

Ön kamera : 16 Megapiksel, f/2.5, FHD 30fps video kaydı

Bellek: 8GB/12GB RAM

Depolama: 256/512GB

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı şarj: 66W kablolu, 5W ters

İşletim sistemi: Android 13/ Magic UI 7.1

Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, USB Type-C 3.1, Display Port 1.2

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