Honor Magic Vs 2 Performans Testinde Ortaya Çıktı
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Honor Magic Vs 2 modeli, Geekbench veri tabanında göründü. Katlanabilir telefon, yüksek performansıyla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayırarak yoluna bağımsız üretici olarak devam eden Honor, kısa süre önce Magic Vs 2 modelini 12 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Honor Magic Vs 2 performans testinde ortaya çıktı.
Honor Magic Vs 2 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı
Honor Magic Vs 2, VER-AN00 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Katlanabilir telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.648, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 201 puan almayı başardı. Bunun dışında bazı kilit teknik özellikleri de doğrulandı.
Katlanabilir telefona Snapdragon 8+ Gen 1 güç verecek. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Geekbench veri tabanına baktığımızda cihazın 16 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacağını söylemek mümkün. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından bu yılın başlarında tanıtılan Honor Magic Vs modelinin özellikleri şöyle;
Ekran:
Boyut: 7.9 inç
Çözünürlük: 1984×2272 piksel
Piksel yoğunluğu: 382 ppi
Tazeleme hızı: 90 Hz
Parlaklık: 800 nit
Panel tipi: Katlanabilir OLED
İkinci ekran:
Boyut: 6.45 inç
Çözünürlük: 1080×2560 piksel
Piksel yoğunluğu: 431 ppi
Tazeleme hızı: 120 Hz
Parlaklık: 1200 nit
Panel tipi: OLED
İşlemci:
CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)
Çekirdekler: 1×3.0 GHz Cortex-X2 + 3×2.5 GHz Cortex-A710 + 4×1.80 GHz Cortex-A510
GPU: Adreno 730
Kamera:
Ana kamera: 54 Megapiksel, f/1.9, 27mm, 1/1.49 inç sensör, 4K 60fps video kaydı
Telefoto kamera: 8 Megapiksel, f/2.4, 3x Optik Zoom
Geniş açı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 13mm, 122 derece
Ön kamera : 16 Megapiksel, f/2.5, FHD 30fps video kaydı
Bellek: 8GB/12GB RAM
Depolama: 256/512GB
Batarya: 5.000 mAh
Hızlı şarj: 66W kablolu, 5W ters
İşletim sistemi: Android 13/ Magic UI 7.1
Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, USB Type-C 3.1, Display Port 1.2
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