Honor Magic Vs 2'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Honor, Magic Vs 2 modelinin tasarımını gösteren bir görsel paylaştı. Cihaz, parlak mavi renkli bir kaplamaya sahip ve üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Ayrıca Honor Watch 4 Pro da tanıtılacak.

Honor, geçtiğimiz günlerde Magic Vs 2 modelini 12 Ekim'de vitrine çıkaracağını duyurdu. Çinli üretici kısa bir süre önce de katlanabilir telefonun tasarımını gözler önüne seren bir görsel paylaştı. Peki Honor Magic Vs 2 nasıl görünecek? İşte ayrıntılar!

Honor Magic Vs 2 nasıl görünecek?

Honor yöneticisi Bhavya Siddappa, Twitter'dan (X) yeni Magic Vs 2'yi gösteren bir görsel paylaştı. Cihaz, parlak görünümlü mavi renkli bir kaplamayla gelirken, selefi Magic V2'ye benzer üçlü kamera kurulumunu bünyesinde barındırıyor. Son olarak görselde bugün tanıtılacak bir diğer ürün Honor Watch 4 Pro'yu da görüyoruz.

Honor Magic Vs 2, VER-AN00 numarasıyla geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Katlanabilir telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.648, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 201 puan almayı başardı. Bunun dışında bazı kilit teknik özellikleri de doğrulandı.

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Katlanabilir telefona Snapdragon 8+ Gen 1 güç verecek. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Geekbench veri tabanına baktığımızda cihazın 16 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacağını söylemek mümkün. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen ay tanıtılan Honor Magic V2 modelinin özellikleri şöyle;

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TB dahili depolama, microSD kart desteğiBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K 30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6EFiyat1130 Euro

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