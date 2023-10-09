Honor Magic Vs 2 Çin'de Tanıtılacak

Honor, Magic Vs 2 modelini bu hafta Çin'de düzenlenecek bir lansmanda tanıtacak. Magic Vs 2'nin tasarım ve ağırlık açısından sınırları zorlayacağı söyleniyor.

Honor geçtiğimiz yıldan bu yana katlanabilir akıllı telefon pazarında vites artırmış durumda. İlk olarak Magic Vs modelini ve ardından Magic V2'yi duyuran şirketin, yıl bitmeden bir sürpriz daha yapacağı söyleniyor. Buna göre Honor Magic Vs 2 önümüzdeki hafta Çin'de görücüye çıkabilir.

Honor, Magic Vs 2 ile bu hafta sürpriz yapabilir

Honor'un yeni katlanabilir modeli Magic Vs 2'yi bu hafta Çin'de düzenlenecek bir lansmanda tanıtacağı bildirildi. Şirketin birkaç ay önce dünyanın en ince katlanabilir telefonu Magic V2'yi duyurmasından dolayı bu cihaz sürpriz yarattı.

Çin'den gelen bilgiler, Magic Vs 2'nin bir önceki modele kıyasla tasarım ve ağırlık açısından sınırları zorlayacağını gösteriyor. Metal magnezyum alaşımından yapılmış ince ve hafif bir yapıya sahip olduğu söyleniyor.

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Honor, katlanabilir cihazların hem hafif hem de ince olması için en fazla uğraşan şirketlerin başında geliyor. Şu anda satışta olan Magic V2 sadece 231 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif katlanabilir cihazı konumunda.

Söylentilere göre Magic Vs 2 ise incelik ve taşınabilirliğe odaklanarak Honor'un liderlik konumunu güçlendirmeye hazır. Cihazın teknik özellikleri hala belirsiz, ancak Magic V2'nin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü aldığını ve 5000mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.

Honor Magic VS ekran özellikleri:

Ekran:

Boyut: 7.9 inç

Çözünürlük: 1984×2272 piksel

Piksel yoğunluğu: 382 ppi

Tazeleme hızı: 90 Hz

Parlaklık: 800 nit

Panel tipi: Katlanabilir OLED

İkinci ekran:

Boyut: 6.45 inç

Çözünürlük: 1080×2560 piksel

Piksel yoğunluğu: 431 ppi

Tazeleme hızı: 120 Hz

Parlaklık: 1200 nit

Panel tipi: OLED

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