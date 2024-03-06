Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor, geçtiğimiz aylarda küresel olarak piyasaya sürdüğü Magic V2 model katlanabilir Android amiral gemisini bugün Türkiye'de de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Honor Magic V2 teknik özellikleri ve fiyatı…

Honor Magic V2 özellikleri ve fiyatı

Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile yüksek performans sunan Honor Magic V2, sırasıyla 6,43 inç ve 7,92 inç boyutta dış ve iç ekrana sahip. Her iki ekran da OLED türündeyken, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

Ön tarafında 4K'da 30 FPS video kaydı alabilen 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren Android amiral gemisi modelin arka kasasında ise üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.

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Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 üzerinde çalışan Honor Magic V2 modeli, 66W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir batarya ile uzun süreli kullanım sunuyor. Son olarak cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E yer aldığını da belirtmek gerekiyor.

Honor Magic V2 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama512 GBBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K@30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip Honor Magic V2 modelinin Türkiye fiyatı ise 69 bin 999 TL olarak belirlendi. Satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.