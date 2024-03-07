Honor, katlanabilir telefon pazarındaki en son yeniliği Magic V2'yi Türkiye'deki teknoloji tutkunlarına tanıttı. 5 Mart'ta İstanbul'daki SOHO House'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle teknoloji basınına sunulan bu cihaz, Türkiye pazarına giriş yaptığı an itibariyle büyük ilgi gördü. Bu ilgi de Honor Magic V2'nin Hepsiburada üzerinden 69 bin 999 TL fiyat etiketi ve sepet indirimleri ile takas imkanı gibi fırsatlarla sunulması da etken oldu.

Honor Magic V2 Türkiye'de!

Honor Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu'nun ifadelerine göre, Honor Magic V2, 9,9 mm inceliğiyle dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Bu tasarım başarısı, cihazın sadece dikkat çekici görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş dünyası için geliştirilmiş Paralel Space özelliği ile iki sistem çalıştırabilme yeteneği gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Bu, Honor'ın dünya çapında 1 milyon katlanabilir telefon satışını aşmasına yardımcı olan bir faktör.

HONOR Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu şunları söyledi:

"Yeni katlanabilir modelimiz Honor Magic V2 ile dünya çapında heyecan yarattık. Honor Magic V2 dünyanın en ince içe katlanabilir telefonu, sadece 9,9 mm, bugüne kadar katlanabilir bir telefonun 1 cm'den daha ince olabileceği hayal bile edilemezdi.

Tasarımıyla yarattığı farkın yanı sıra iş insanları için özel olarak geliştirilmiş, aynı anda iki sistem çalıştırabilen Paralel Space özelliğiyle de teknoloji dünyasında oyunu yenide kuruyor. Tüm bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Magic V2'nin Çin ve Avrupa'daki başarısı, Honor'ın 1 milyon katlanabilir telefon satışını aşmasına yardımcı oldu."

Honor Magic V2 Türkiye'de tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Magic V2, katlanabilir telefon kategorisinde birçok ilki barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı, katlanırken 1 cm'in altına inebilen ilk telefon olması ve Süper Hafif Titanyum Menteşe ile daha fazla dayanıklılık sunması. 5.000 mAh'a kadar yüksek kapasiteli bir batarya taşıyan cihaz, 231 gr ağırlığında ve açıkken sadece 9,9 mm kalınlığında bir form faktörüne sahip.

Üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle de öne çıkan Honor Magic V2, üçlü arka kamera düzeni ve çift ön kamera kurulumu ile kullanıcıların her anını yakalamalarına olanak tanıyor. 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kamera ve 20 Megapiksel telefoto kamera, kullanıcıların her türlü sahneyi yüksek detaylarla kaydetmelerini sağlıyor.

Cihaz ayrıca iş ve kişisel verileri ayrı tutma yeteneği sunan Paralel Space özelliği ile kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu, Honor Magic V2'nin aynı zamanda günlük yaşamda gerçek bir yardımcı olduğunu gösteriyor. Honor Magic V2, inovatif özellikleri ve tasarımı ile Türkiye'deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor ve katlanabilir telefon deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.