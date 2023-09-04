Honor Magic V2'nin Avrupa fiyatı belli oldu

Çin'de başarılı satış rakamlarına ulaşan Honor Magic V2'nin global sürümü için fiyat ipucu verildi. Honor CEO'su, katlanabilir telefonun selefiyle benzer bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtti.

Temmuz ayında Çin'de tanıtılan Galaxy Z Fold 5 rakibi Honor Magic V2'nin global sürümü için geri sayım resmen başladı. Katlanabilir telefon kendi ülkesinde başarılı satış rakamlarına imza attı. Cihaz kısa bir süre önce IFA 2023'te global için tanıtılırken, fiyat gibi detaylar paylaşılmadı. Bu durum an itibariyle değişti, zira Honor CEO'su Geoge Zhao, geçtiğimiz saatlerde Honor Magic V2 modelinin fiyatı hakkında ipucu verdi.

Honor Magic V2 Avrupa'da ne kadara satılacak?

GSMArena tarafından paylaşılan raporda Honor CEO'su Geoge Zhao'nun IFA 2023'te global için tanıtılan Honor Magic V2'nin fiyatıyla ilgili önemli bir ipucu verdiği belirtildi. Buna göre katlanabilir telefon, selefiyle benzer bir fiyat etiketine sahip olacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Magic VS 1.599 euroluk bir fiyat etiketine sahip.

Honor Magic V2 özellikleri

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TB dahili depolama, microSD kart desteğiBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K 30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6EFiyat1130 Euro (Çin fiyatı)

En iyi katlanabilir telefon olabilir! – Honor Magic V2 elimizde!

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