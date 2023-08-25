Honor, Magic V2 Modeliyle Birlikte Yeni Bir Katlanabilir Telefon Daha Tanıtacak

Honor, Magic V2 modelinin yanı sıra yeni bir katlanabilir telefon daha tanıtacak. Honor Magic Vs 2, 1 Eylül'de IFA Berlin'de sahne alacak. Cihazın özellikleri ve tasarımı hakkında detaylı bilgi henüz bulunmamaktadır.

Katlanabilir akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından birisi haline gelen Honor, Magic V modelleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Honor Magic V2 modelini tanıttı. Şirket, modelini küresel pazara sunarken bir modeli daha tanıtacak.

Honor Magic Vs 2, 1 Eylül'de IFA Berlin'de sahne alacak

En ince katlanabilir cihaz olma özelliğindeki Honor Magic V2, 12 Temmuz'da Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Küresel pazardaki yerini alması beklenen cihaz, 1 Eylül'de IFA Berlin'de küresel tanıtım etkinliği yapacak. Ancak model, yalnız sahne almayacak.

Honor, seriye bir model eklemek için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre Honor Magic Vs 2, Magic V2 modeliyle aynı anda tanıtılacak. Öte yandan cihaz, 3C sertifikasyon listesinde yer aldı. Listelemede cihazın 35W hızlı şarjı desteklediğini görüyoruz.

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Honor Magic Vs 2, zarif ve ince bir tasarıma sahip olacak. Hatta önemli kaynaklara göre en ince katlanabilir akıllı telefon olma apoletini kardeşinden alacak. Ek olarak cihazın dışa doğru katlanan bir ekrana sahip olacağı sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Cihaz hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz ancak kardeşiyle bazı ortak donanım özelliklerine sahip olması bekleniyor. Fikir edinebilmek adına Honor Magic V2'ye bir bakalım;

Honor Magic V2 özellikleri