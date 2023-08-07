Honor Magic V2 Küresel Lansmanı İçin Geri Sayım Başladı

Honor, katlanabilir akıllı telefonu Magic V2 modelini tüm dünyada satışa sunmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

Katlanabilir akıllı telefon dünyası, son dönemde oldukça hızlı bir büyüme içinde. Bu alandaki yarışmacılardan Honor, geçtiğimiz ay Honor Magic V2 modelini tanıttı. Şirket, modeli tüm dünyada satışa sunmaya hazırlanıyor.

Honor Magic V2 küresel lansmanı 1 Eylül'de IFA Berlin'de

Hafif ve ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Honor katlanabilir cihazı, 12 Temmuz'da Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Şirket, cihazını küresel pazarda satışa sunacağını söylemişti. Mevcut olan en ince katlanabilir cihaz olma özelliğindeki Honor Magic V2, 1 Eylül'de IFA Berlin'de küresel tanıtım etkinliği yapacak.

Cihazın işlemci koltuğunda Qualcomm'un en güçlü modeli olan Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. Ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar da dahili depolama desteği sunuluyor. Ekranı açtığımız zaman 7.92 inç boyutuna ulaşıyor. Öte yandan her iki panelin de OLED olduğunu ve 120 Hz yenileme hızı sunduğunu söyleyelim.

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Cihazın arka tarafında ilk olarak OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera bizleri karşılıyor. Hemen altında 20 Megapiksel OIS destekli telefoto lens bulunuyor. En altta ise 50 Megapiksel ultra geniş açı kamerası mevcut. Cihazın dış ekranında gömülü olarak bir de 16 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Honor Magic V2 özellikleri

ÖzellikDeğer Ekran-İç: 7.92 inç, LTPO OLED, 1984 x 2272 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı -Dış: 6.45 inç, OLED, 120 Hz yenileme hızıTasarım231g, 4,7 mm açık, 9,9 mm katlıKameraAna kamera: 50 Megapiksel Telefoto lens: 20 Megapiksel, OIS Ultra geniş açı: 50 Megapiksel Ön kamera: 16 MegapikselİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama512GB/1TBBatarya Kapasitesi5.000 mAhŞarj Desteği66 W kablolu şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1

Honor Magic V2 fiyatı 8,999 CNY, yani 1251 dolar olarak açıklandı.