Honor Magic V2 Dünya Çapında Satışa Sunuldu

Honor'un en son katlanabilir telefonu olan Honor Magic V2, Çin'de tanıtıldıktan sonra bugün dünya çapında piyasaya sürülmeye hazır. Magic V2, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB dahili depolama, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip. Ayrıca, cihazın katlanabilir tasarımı ve ince yapısı dikkat çekiyor.

Honor'un en son katlanabilir telefonu olan Honor Magic V2, Çin'de tanıtıldıktan sonra bugün dünya çapında piyasaya sürülmeye hazır. Honor Magic V2'nin küresel lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Şimdi, Honor Magic V2'nin özelliklerine daha yakından bakalım.

Honor Magic V2 elimizde!

Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V2 ile katlanabilir cihazlar arasında en incesi olma başarısını elde etti. Çin'de tanıtıldıktan sonra bugün küresel lansmanı yapılan Honor Magic V2, artık dünya genelinde satılacak.

Magic V2, gücünü Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciyi 16 GB RAM ile destekliyor. Cihaz, Adreno 740 GPU'yu kullanıyor ve 1 TB dahili depolama sunuyor. Ayrıca, cihazın içinde 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve bu batarya için 66W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Magic V2'nin katlanabilir tasarımı sayesinde iki ekranı bulunuyor. Cihazın dış tarafında, 6,43 inç büyüklüğünde ve 1060 x 2376 piksel çözünürlüğünde LTPO OLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızına ve HDR10+ desteğine sahip ve 2500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. İç tarafta ise 7,92 inç büyüklüğünde bir OLED ekran mevcut. Bu ekran da 120Hz yenileme hızına sahip ve 2156 x 2344 piksel çözünürlük sunuyor. Dış ekran gibi, bu dev ekran da HDR10+ desteği ve 1600 nit parlaklık sunuyor.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel OIS'li bir ana kamera bulunuyor ve bu kameranın yanında 2,5X yakınlaştırmalı 20 Megapiksel telefoto kamera ile 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 4K 30fps video kaydı yapabilen 16 Megapiksel bir ön kamera mevcut. Ayrıca, Magic V2 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E gibi özelliklere de sahiptir ve Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemi ile çalışır.

Tasarım açısından, Honor Magic V2 şu anda en ince katlanabilir telefonlardan biri olarak kabul ediliyor. Açıkken 4,7 mm kalınlığında olan Magic V2, katlandığında 9,9 mm kalınlığa ulaşır. Ayrıca, toplam ağırlığı 231 gram olarak belirtiliyor ve bu da S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max'ten daha hafif olduğu anlamına gelir. Magic V2 ayrıca dört farklı renk seçeneği olan metal bir tasarımla geliyor: Black, Silk Black, Silk Purple ve Gold.

Honor Magic V2 teknik özellikleri