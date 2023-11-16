Honor Magic 6 Serisi, Yeni Bir Aileyle Genişliyor

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine çeken Honor, Magic 6 serisiyle yeni bir aile kazandıracak. Serinin kamerasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çeken Honor, yükselen grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisiyle olumlu tepkiler alan şirket, seriye yeni bir aile kazandıracak.

Honor Magic 6, 1 inç OV50K kamera sensörüyle sahne alacak

Honor'un geleneği bozmayıp Magic 6 serisini önümüzdeki yılın başlarında tanıtması bekleniyor. Seriyle ilgili sızıntı bilgiler son dönemde artmaya başladı. Son olarak sektörün önemli duyumcularından Digital Chat Station, serinin kamerasına ilişkin bir detay paylaştı.

Ortaya çıkarılan rapora göre Honor Magic 6, 1 inç OV50K kamera sensörüne sahip olacak. Böylece seri, bu sensörü kullanan ilk akıllı telefon modellerine ev sahipliği yapacak. Daha önceki söylentiler, Magic 6 Pro'nun ToF sensörü dahil olmak üzere üç kamera içeren yuvarlak kamera modülünü koruyacağını gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 2, 100 W hızlı şarj: Honor 100 serisinin tasarımı ortaya çıktı!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun selefi Honor Magic 5 Pro'nun teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerler ModelHonor Magic 5 ProRenk SeçenekleriMavi, Yeşil, Mor, Turuncu, SiyahEkran120 Hz OLED LTPO, 1800 nit parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 (4nm)CPU– 1 x Cortex-X3 (3.3 GHz)– 4 x Cortex-A715 (2.8 GHz)– 3 x Cortex-A510 (2.0 GHz)RAM12 GBDepolama Alanı512 GB (Dahili depolama)Kamera (Arka)– 50 MP Geniş Açılı Ana Kamera– Ultra Geniş Açılı Kamera– Telefoto Kamera– 100x Zoom (Yapay Zeka Destekli)Kamera (Ön)12 MPBatarya Kapasitesi5100 mAh (Silikon-Karbon Batarya)Hızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiMagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)Diğer Özellikler– Dynamic Dimming Teknolojisi– Yapay Zeka Destekli Fotoğraf İyileştirmesiBoyutlar ve Ağırlık– BelirtilmemişFiyat (12 GB RAM, 512 GB Depolama)1199 Dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!