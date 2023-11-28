Honor Magic 6 Serisi En Üst Modeliyle Geliyor!

Honor'un yeni Magic 6 serisinin en üst modeli 160 Megapiksel periskop kamera ile gelecek. Seriyle ilgili diğer özellikler ve detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Honor'un yeni Magic 6 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte seriyle ilgili her geçen gün farklı bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün çıkan iddialara göre Honor Magic 6 serisinin en üst modeli 160 Megapiksel periskop kamera ile gelecek.

Honor Magic 6 Pro, 160 Megapiksel periskop zoom kameraya sahip olacak!

Honor meraklıları markanın bir sonraki adımı olan Honor Magic 6 serisini heyecanla bekliyor. Serinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenirken yeni iddialar da ortaya çıkıyor. Son raporlar, kamera özelliklerinde dikkate değer bir değişime işaret ediyor.

Raporlara göre Honor Magic 6 ailesinin en üst seviye modeli Magic 6 Pro, 160 Megapiksel periskop zoom kameraya sahip olacak. Bunun yanı sıra Magic 6'nın bir diğer en önemli özelliği de ana kamera sensörü olan OmniVision'ın OV50K'sidir.

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Bu sensörü diğerlerinden ayıran nokta, gelişmiş görüntüleme yetenekleri sunan LOFIC teknolojisinin piyasaya sürülmesi oluyor. Sensörün kendisi ayrıntılı ve yüksek kaliteli görseller yakalama konusundaki kararlılığı gösteren 1/1.3 inç olarak yer alıyor.

Tüm bunların dışında Magic 6, 6 Pro ve 6 Ultimate'in yer alacağı seride modeller, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 6 Pro modeliyle ilgili farklı iddialar da var. Magic 6 Pro'nun ToF sensörü dahil olmak üzere üç kamera içeren yuvarlak kamera modülünü koruyacağı da iddialar arasında.

Peki, siz Honor Magic 6 Pro kamera iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!