Honor, Magic ailesine yeni bir seri daha eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Honor Magic 6 Pro, uydu bağlantı desteği ile gelecek.

Honor, Huawei adı altından ayrılıp başlı başına markalaştı ve son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisi, yakaladığı başarıyla şirketin yüzünü güldürdü. Bunun üzerien Honor, Magic ailesine yeni bir seri daha eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Honor Magic 6 Pro, uydu bağlantı desteğine sahip olacak

Honor Magic 6'nın bir önceki seri gibi şubat ayında sahne alması bekleniyor. Son günlerde seri hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Son gelen bilgi, akıllı telefon dünyasının yavaş yavaş kullandığı bir özelliğin bu seride olacağını söylüyor.

MyDrivers'da yer alan habere göre Honor CEO'su Zhao Ming, cihaza ilişkin bazı detaylar paylaştı. Honor Magic 6 Pro, uydu bağlantı desteği ile gelecek. İlk olarak iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde uydu üzerinden Acil Yardım özelliği olarak karşımıza çıkan bu özellik, şimdi de Honor tarafından kullanılacak.

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Daha önce gelen bilgilere bakarsak Magic 6, 6 Pro ve 6 Ultimate modellerinden oluşan serinin işlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Cihazların geçtiğimiz günlerde tasarımları sızdırıldı. Görsellere baktığımızda hap şeklindeki çentiğin ekranın sol tarafından ortaya taşınmış olması dikkat çeken farklılıklardan birisi oldu.

Daha önceki söylentiler, Magic 6 Pro'nun ToF sensörü dahil olmak üzere üç kamera içeren yuvarlak kamera modülünü koruyacağını gösteriyor. Ön paneldeki adanın ise 12 Megapiksel ultra geniş selfie kamerası ve 3D derinlik sensörlerini barındırması bekleniyor. Son olarak ortaya çıkan rapora göre Honor Magic 6, 66W hızlı şarj desteğiyle sahne alacak.