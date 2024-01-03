Honor Magic 6 Pro'nun Tasarımı Yayınlandı
Honor, yeni amiral gemisi Magic 6 Pro'nun tasarımını resmen yayınladı. Magic 6 serisi 10 Ocak'ta tanıtılacak.
Birçok büyük marka yeni, heyecan verici telefonların ilk çeyrekte duyurulacağını zaten doğruladığı için 2024'ün başlangıcı oldukça ilgi çekici olacak. Honor, bu yılın ilk amiral gemisi olarak Magic 6 serisini ortaya çıkaracak. Şirket Honor Magic 6 Pro'nun tasarımını resmen yayınladı.
Honor Magic 6 Pro nasıl olacak?
Çinli telefon üreticisi Magic 6 ve Magic 6 Pro'nun resmi olarak 10 Ocak'ta yani yaklaşık bir hafta sonra tanıtılacağını zaten duyurdu. O zamana kadar şirketin heyecanı artırmak için telefonun birçok önemli özelliğini tanıtması bekleniyor.
Bununla birlikte Honor'un CEO'su George Zhao, Honor Magic 6 serisinin en gelişmiş cihazı olan Magic 6 Pro'nun bir resmini yayınladı. Görüntü, daha önce de ortaya çıkan Digital Chat Station tarafından sızdırılan resimlerle aynı doğrultuda.
Honor yetkilisinin paylaştığı resimde görüldüğü üzere Magic 6 Pro, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca resmi Honor mağazasına göre telefon, bellek miktarına bağlı olarak üç versiyonda satışa sunulacak: 256GB, 512GB ve 1TB.
Uydu bağlantılı Honor Magic 6'nın özellikleri belli oldu!
Yeni Honor Magic 6 serisi ilk olarak 10 Ocak'ta Çin'de tanıtılacak. Ancak her iki amiral gemisinin de kısa süre sonra diğer ülkelere de gelmesini bekliyoruz. Bir gün sonra Honor, Magic 6 serisiyle birlikte ilk kez sahneye çıkacak yeni ekosistemi MagicOS 8.0'ı resmen açıklayacak.
ÖzellikHonor Magic 6 ProİşlemciSnapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmÇekirdekler1x 3.3 GHz Cortex-X43x 3.2 GHz Cortex-A7202x 3.0 GHz Cortex-A7202x 2.3 GHz Cortex-A520Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing)Ana KameraOV50H 1/1.28 inçUltra Geniş Açılı KameraOV50M 1/2.88 inçTelefoto KameraSamsung HP3 1/1.4 inçBatarya Kapasitesi5.600 mAhKablolu Şarj Desteği100W
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