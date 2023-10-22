Honor Magic 6 Pro'nun Sızdırılan Görüntüleri Ortaya Çıktı

Honor'un yeni Magic 6 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ailenin üst seviye modeli Magic 6 Pro ise sızdırılan görüntülerde ortaya çıktı. Neredeyse çerçevesiz kavisli ekranıyla dikkat çeken cihaz, özellikleriyle de göz kamaştıracak.

Honor'un yeni Magic 6 serisini önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ailenin üst seviye modeli Magic 6 Pro ise sızdırılan görüntülerde ortaya çıktı. Neredeyse çerçevesiz kavisli ekranıyla dikkat çeken cihaz, özellikleriyle de göz kamaştıracak.

Honor Magic 6 Pro 2024'te geliyor

Çin'den gelen Magic 6 Pro görüntüleri, Honor'un isteği üzerine kaldırıldı. Bu da cihazın gerçek prototipi olabileceği anlamına geliyor. Görüntülerdeki cihaz bir kılıf içinde gösteriliyor, ancak Magic 5 Pro'ya kıyasla tasarımda önemli değişiklikler yaşanacağını gözler önüne serdi.

Tasarımdaki en büyük değişikliklerden birisi, hap şeklindeki çentiğin ekranın sol tarafından ortaya taşınmış olması. Bu çentiğin, önceki modele benzer şekilde, 12 Megapiksel ultra geniş selfie kamerası ve 3D derinlik sensörlerini barındırması bekleniyor.

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Arka taraftaki kamera lensi ve flaş ışığı ise kılıfın yanından hafifçe görülebiliyor. Daha önceki söylentiler, Magic 6 Pro'nun ToF sensörü dahil olmak üzere üç kamera içeren yuvarlak kamera modülünü koruyacağını gösteriyor.

Magic 6 Pro'nun beklenen erken ortaya çıkması, Honor'un yeni seriyi beklenenden erken piyasaya sürebileceği anlamına geliyor. Seride Magic 6, 6 Pro ve 6 Ultimate'in yer alacağı ve hepsinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Honor'un Magic 6 modellerini Ocak veya Şubat'ta tanıtacağı söyleniyor. Sızdırılan fotoğraflar, Magic 6 Pro'nun nasıl göreceğine dair ilk bakışı sağlıyor, ancak son ürünü yansıtmadığını hatırlatalım.