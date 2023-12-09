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Honor Magic 6 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

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Honor, yakında piyasaya süreceği Magic 6 Pro modelinin bazı özelliklerini 3C sertifikasyon sitesinde sergiliyor. Cihazın 100W hızlı şarj desteği ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gibi özellikleri bulunuyor.

Honor son zamanlarda birden çok modelle adından söz ettiriyor. Yakında Magic 6 Pro, 90 GT ve X50 GT modelleri ile karşımıza çıkacak olan Çinli şirket, şimdi 3C sertifikasyon sitesinde Magic 6 Pro'nun bazı özelliklerini sergiliyor. İşte Honor Magic 6 Pro'nun ortaya çıkan özellikleri.

Honor Magic 6 Pro neler sunuyor?

Honor yakında yüksek özelliklere sahip Magic 6 Pro modelini piyasaya sürecek. Şu anda sertifikasyon işlemlerini tamamlayan Honor, lansmana yakın bir süre kaldığını bildiriyor diyebiliriz. Peki Magic 6 Pro hakkında neler biliyoruz?

Bugün 3C sertifikasyon sitesinde görülen Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğini doğruladı. Yine aynı sayfada 5G desteğini de sergileyen Magic 6 Pro, 66W hızlı şarjlı Magic 6'dan çok daha kısa sürede şarj olacak. Batarya hakkında ise kesin bir bilgi olmasa da muhtemelen her iki cihaz da 5000 mAh kapasiteli olacak.

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Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak olan Magic 6 Pro, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 işletim sistemi ile çalışacak. Sızdırılan görsellere göre ön tarafında çift selfie kamerası taşıyan cihaz, Dinamik Adalı OLED ekran ile birlikte gelecek. Ana kamera olarak ise 50 Megapiksellik OmniVision OV50k sensör kullanılacak.

Magic 6 Pro'nun şimdilik bilinen özellikleri bu kadar. Ancak cihazın segmenti ve işlemcisi göz önünde tutulursa diğer özelliklerin de beklediğimizden çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Siz Magic 6 Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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