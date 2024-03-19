Honor Magic 6 Pro, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Oldu
DxOMark tarafından açıklanan verilere göre Honor Magic 6 Pro, en iyi kameraya sahip akıllı telefon modeli olarak belirlendi. Honor, kamera özellikleriyle dikkat çeken bir marka haline gelmeye başladı.
Akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olan DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelini açıkladı. Bildiğiniz gibi listenin zirvesinde Huawei Mate 60 Pro Plus yer alıyordu. Ancak Huawei'nin eski alt markası Honor, zirvenin yeni sahibi oldu. İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefon.
En iyi kameraya sahip akıllı telefon Honor oldu
Honor, son zamanlarda akıllı telefon dünyasında kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Huawei'den ayrıldıktan sonra bu konuya daha çok yatırım yapan firma, bunun meyvelerini de toplamaya başladı. Bu anlamda Honor Magic 6 Pro kamerası ile en iyi kameraya sahip akıllı telefon modeli oldu.
DxOMark, kamera kalitesi için tek kriter olmasa da bir akıllı telefonun iyi bir kameraya sahip olup olmadığı konusunda önemli bir veri sunuyor. Daha önce listenin zirvesinde Mate 60 Pro Plus 157 puanla yer alıyordu. Onu yine aynı puanla Oppo Find X7 Ultra ve 156 puanla Huawei Mate 60 Pro takip ediyor. iPhone 15 Pro Max ise listede 154 puanla beşinci sırada.
En iyi kameraya sahip akıllı telefon ilan edilen Honor Magic 6 Pro ana kamerası dışında, toplam üç kategoride lider durumda. Buna göre Magic 6 Pro ön kamerası, ekranı ve bataryası ile de lider. Bildiğiniz gibi Honor, MWC 2024'te yeni amiral gemisi modeli Magic 6 Pro modelini tanıttı.
Honor Magic 6 Ultimate Edition tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı
Honor Magic 6 Pro kamerası ile oldukça yetenekli. Bu anlamda DxOMark raporunda Honor Magic 6 Pro doğru tonlama, hızlı odaklanma, parlak ışıkta iyi video performansı gibi artılarıyla öne çıkardı. Ses oynatımında bozulma, yüksek sesli video kayıtlarında bozulma ve video kaydında ön kameranın stabil olmaması gibi eksikliklerde raporda yer alıyor.
Honor Magic 6 Pro kamerası ise DxOMark zirvesini kısa süre elinde tutuyor gibi. Model önemli özelliklere sahip olsa da Magic 6 Ultimate Edition'ın listenin zirvesine çıkması da beklentiler arasında. Özellikle Magic 6 UE modelinde karşımıza çıkan OmniVision OV50K sensörü önemli avantajlar sağlayacak.
Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri
1280 x 2800 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 5000 nit tepe parlaklık 453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS – Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu 66W kablosuz Ters kablosuz 5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED
1280 x 2800 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
5000 nit tepe parlaklık
453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS
– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu
66W kablosuz
Ters kablosuz
5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah