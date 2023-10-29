Honor Magic 6 Lite'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisi kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Son ortaya çıkan raporlar Çinli üreticinin serinin devamı üzerinde çalışmalara başladığını gözler önüne seriyor. Peki serinin uygun fiyatlı modeli Honor Magic 6 Lite neler sunacak? Akıllı telefonla ilgili ilk bilgiler geldi.

Honor Magic 6 Lite Google'da ortaya çıktı

Honor Magic 6 Lite, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor X9b'ye ait ALI-NX1 model numarasıyla Google Play desteklenen cihazlar listesinde yer aldı. Bu, iki akıllı telefonun temelde aynı olduğunu ve bir yeniden markalanma durumunun söz konusu olduğuna işaret ediyor. Yani tasarımları birbirlerinden farklı olsa da teknik özellikleri aynı olacak.

Honor X9B, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefon; 6,78 inç 1,5K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 19,9: 9 ??en boy oranı ve 10 bit renk sunuyor. Dahası, giriş segmentten farklı olarak delikli bir ekran tasarımına sahip.

Honor X9b teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerAçıklama Ekran6,78 inç, 1,5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, IPS LCD panel, 19,9: 9 en-boy oranı, 10 bit renkİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm mimari, 4x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55, Adreno 600 GPURAM8/12 GB LPDDR4xDepolama256 GB dahili depolamaPil5.800 mAh, 35W hızlı şarjBağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, 3,5 mm ses girişiKameralarÖn kamera: 16 MP selfie kamera; Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş, 2 MP makro sensörİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OS 7.2

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