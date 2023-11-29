Huawei adı altından ayrılan Honor, Magic ailesine yeni bir seri daha eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Honor Magic 6'nın Şubat ayında sahne alması bekleniyor ve 66W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor.

Huawei adı altından ayrılıp başlı başına markalaşan Honor, son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisiyle istediği başarıyı elde eden şirket, Magic ailesine yeni bir seri daha eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Honor Magic 6, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak

Bir önceki seride olduğu gibi Magic 6'nın da Şubat ayında sahne alması bekleniyor. Önemli kaynaklar, serinin 3C sertifikalı raporlarına ulaştı. Daha önce serinin 80W şarj ile beslenebileceği konuşuluyordu. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Rapora göre Honor Magic 6, 66W hızlı şarj desteğiyle sahne alacak.

Daha önce orta çıkan bilgilere bakarsak Honor Magic 6, 1 inç OV50K kamera sensörüne sahip olacak. Böylece seri, bu sensörü kullanan ilk akıllı telefon modellerine ev sahipliği yapacak. Daha önceki söylentiler, Magic 6 Pro'nun ToF sensörü dahil olmak üzere üç kamera içeren yuvarlak kamera modülünü koruyacağını gösteriyor.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından bir önceki seri olan Honor Magic 5 Pro'nun teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerler ModelHonor Magic 5 ProRenk SeçenekleriMavi, Yeşil, Mor, Turuncu, SiyahEkran120 Hz OLED LTPO, 1800 nit parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 (4nm)CPU– 1 x Cortex-X3 (3.2 GHz)– 4 x Cortex-A715 (2.8 GHz)– 3 x Cortex-A510 (2.0 GHz)RAM12 GBDepolama Alanı512 GB (Dahili depolama)Kamera (Arka)– 50 MP Geniş Açılı Ana Kamera– Ultra Geniş Açılı Kamera– Telefoto Kamera– 100x Zoom (Yapay Zeka Destekli)Kamera (Ön)12 MPBatarya Kapasitesi5100 mAh (Silikon-Karbon Batarya)Hızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiMagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)Diğer Özellikler– Dynamic Dimming Teknolojisi– Yapay Zeka Destekli Fotoğraf İyileştirmesiBoyutlar ve Ağırlık– BelirtilmemişFiyat (12 GB RAM, 512 GB Depolama)1199 Dolar

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