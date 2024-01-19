Honor Magic 6, 2 Dakikada 100 Milyon Dolarlık Satış Yaptı

Akıllı telefon işinde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bazı modeller öylesine dikkat çekiyor ki henüz ilk satışlarında çok önemli satış başarılarına imza atıyorlar. Kısa bir süre önce bu konuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Honor Magic 6, dakikalar içinde 100 milyon dolarlık bir satış başarısına imza attı.

Honor Magic 6, 2 dakika 35 saniyede 100 milyon dolarlık satış yaptı

11 Ocak'ta tanıtılan Honor Magic 6 serisi dün itibariyle genel satışa çıktı. Akıllı telefonlar satışa çıktıkları ilk 2 dakika 35 saniye içerisinde yaklaşık 100 milyon dolarlık satış yapmayı başardı. Çinli marka da yapmış olduğu paylaşımla ürünlerinin elde ettiği bu başarıyı kutladı.

Söz konusu satış verilerinin Çin pazarına ait olduğunu belirtelim. Burada telefonların önümüzdeki aylarda globaldeki kullanıcıların da beğenisine sunulacağını belirtelim. Magic 6 için fiyatlandırma 710 dolardan başlıyor ve 16GB/512GB versiyonu ise 790 dolara kadar çıkıyor. Magic 6 Pro ise 803 dolardan 944 dolara kadar uzanıyor.

ÖzellikMagic 6Magic 6 Pro İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM Seçenekleri12 GB ve 16 GB12GB ve, 16GBDepolama Seçenekleri256 GB ve 512 GB256GB, 512GB ve 1 TBEkran6.78 inç 2800 x 1280 OLED LTPO, 120 Hz6.8 inç FHD+ kavisli OLED LTPO ekran, 2800×1280 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızıKameralarArka: 50 MP, 1/1.28 inç sensör, f/1.9 diyafram, 50 120 derece görüş açılı 50 MP, 2.5x optik zoom'lu 32 MP Ön: Arka: 50MP ultra-dinamik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, çığır açan 180MP periskop ultra-telefoto lens (2.5x optik zoom, 100x dijital zoom) Ön: 50MP+TOF sensörPil Kapasitesi5450 mAh5600 mAhHızlı Şarj Desteği66W80W

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