Honor, Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği'nde ödül kazandı

Honor, Şanghay'da düzenlenen 2023 Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği'nde Akıllı Cihazlar kategorisinde 'İlham Veren İnovasyon Yıldızı Ödülü'ne layık görüldü. Honor ayrıca Miaozhen Academy of Marketing Science tarafından açıklanan BrandGrow Çin'in En İyi 100 Yükselen Markası listesinde birinci sırada yer aldı.

Honor, Şanghay'da düzenlenen 2023 Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği'nde Akıllı Cihazlar kategorisinde "İlham Veren İnovasyon Yıldızı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BrandZ sıralamaları, dünya çapında kabul gören bir pazarlama etkinliği ölçütü olarak öne çıkıyor.

Kantar BrandZ'nin değerlendirme metodolojisi ve verileri, dünyanın önde gelen kuruluşları ve en iyi küresel finans kurumları tarafından önemli göstergeler olarak kullanılıyor. Bununla birlikte markaların performanslarını daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Kantar Group'un değerlendirmelerine göre Honor, Meaningful Index, Demand Power Index ve Shaking Things Up Index gibi alanlarda lider konumda yer alıyor. Bu birinciliklerin yanı sıra Honor, Akıllı Cihazlar kategorisinde diğer markaları geride bırakarak İlham Veren İnovasyon Yıldızı ödülü'nü de kazandı.

Bu arada Miaozhen Academy of Marketing Science (MAMS) da 2023 yılı için BrandGrow Çin'in En İyi 100 Yükselen Markası listesini açıkladı. Bir önceki yıla göre 70,8 milyar RMB veya yüzde 23 artışla 3,8 trilyon RMB'yi aşan potansiyel varlık değeriyle Honor, üst üste ikinci kez listede birinci sırada yer aldı.

Potansiyel varlık terimi ilk kez MAMS tarafından, gelişmekte olan markaların büyüme potansiyelini değerlendirmek için önemli bir finansal gösterge sağlamak amacıyla ortaya atıldı.

Değerleme, bir markanın hem mevcut değerini hem de iç ve dış büyüme faktörlerine dayalı olarak büyüme potansiyelini dikkate alıyor. Ayrıca tüketici anket verileri, çevrim içi erişim ve Baidu Endeksi, yatırım kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmeler ve kamuya açık finansal veriler de dikkate alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kantar Greater China Üst Yöneticisi (CEO) ve Kantar BrandZ Küresel Başkanı Doreen Wang, "Honor, inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam eden bir meydan okuyucu. Marka, çeşitli ürünleri ve akıllı deneyimlerinin yanı sıra çevreye ve topluma olan bağlılığıyla tüketiciler tarafından iyi tanınıyor ve bugün Honor'un dünyanın en iyi akıllı cihaz markalarından biri olduğuna tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Honor Device Co. Ltd. CMO'su Ray Guo ise Honor, ürünlerin bir markanın temel taşı olduğuna ve markanın yaygın ürün tanınırlığının en açık göstergesi olduğuna inandığını belirtti.

Guo, "Premium ürünlerin premium bir marka yarattığına inanıyoruz, bu nedenle Honor olarak Çift Amiral Gemisi Stratejisine bağlı ve en iyi katlanabilir akıllı telefonları yaratmaya odaklanmış durumdayız. Yaklaşık 3 yıl önce bağımsız olduğumuzdan bu yana, yıllık gelirimizin yüzde 10'unu araştırma ve geliştirmeye yatırıyoruz. Bugüne kadar premiumlaşma ve küreselleşmede kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz ve bu takdir için BrandZ'ye teşekkür etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.