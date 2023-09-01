Honor, ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti tanıttı

Honor, futuristik bir tasarıma sahip katlanabilir bir akıllı telefon konsepti olan Honor V Purse'yi tanıttı. Telefon, el çantası görünümüyle dikkat çekiyor ve kayışları değiştirilebilir olarak tasarlandı.

Katlanabilir akıllı telefon dünyası, son dönemde oldukça hızlı bir büyüme içinde. Bu alandaki yarışmacılardan Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı Honor Magic V2 modelinin küresel lansmanını bugün gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra şirket, ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti tanıttı.

Honor V Purse, kapalıyken yalnızca 9 mm kalınlığında

Honor, futuristik bir tasarıma sahip katlanabilir bir akıllı telefon konsepti tanıttı. Honor V Purse isimli telefon, el çantası görünümüyle oldukça farklı bir görünüme sahip. Aslında cihaz, el çantası gibi taşınması amacıyla tasarlandı.

Honor, katlanabilir akıllı telefonunu modaya uygun, değiştirilebilir olarak tasarladı. Şirket, kayışlar ve zincirleri giyime uygun olarak değiştirilmesine olanak sağlıyor. Şirket, telefonu "fiziksel dijital moda beyanı" etiketiyle tanıttı. Cihazın kayışlarının sürdürülebilir kaynaklı malzemelerden yapıldığı açıklandı.

Katlanabilir Honor Magic V2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Öte yandan Honor V Purse, her ne kadar konsept bir telefon da olsa akıllı telefon dünyasının bir kusuru olarak görülen kalınlık konusunu aşmış görünüyor. Şirket, bu alanda en ince telefonları yapmaya devam ediyor. Konsept telefon ise kapalıyken yalnızca 9 mm kalınlığında oluyor.

Honor konsept telefonu, dışa doğru katlanabilir şekilde dizayn edildi. Ek olarak tanıtımda 400 bin katlama döngüsüne dayanabilecek bir menteşelerden oluştuğu belirtildi. Cihazın donanımı hakkında ne yazık ki bir bilgi yok. Cihazın tanıtımıyla ilgili de bir detay verilmedi.

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