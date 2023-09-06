Honor, IFA 2023'te yeni modellerini tanıttı

Küresel teknoloji markası Honor, Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2023 fuarında, Honor Magic V2 ve Honor V Purse modelini görücüye çıkardı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, marka, bu yıl IFA 2023'te medyadan toplam 36 ödül aldı.

Şık dizaynı, hafif ve ince tasarımıyla içe katlanabilir akıllı telefon Honor Magic V2, önde gelen media kuruluşlarınca "IFA'nın En İyisi" olarak adlandırıldı. TechRadar da Honor Magic V2'yi "IFA 2023'ün En İyisi" olarak ödüllendirdi.

IFA'da Honor'un katlanabilir sektördeki yenilikçi mühendisliği, öncü fiziki ve sürdürülebilirlik konseptiyle dikkati çekti.

Açıklamada TechRadar'ın "Elinize aldığınız anda alanın geri kalanını demode göstermeyi başaran çok fazla cihaz yok ancak Magic V2 bunu en iyi katlanabilir telefonlara yapıyor, bu da onu IFA 2023 Ödülleri'nin kazananı yapıyor." şeklindeki görüşüne yer verildi.

Öte yandan, Honor Magic V2, katlanabilir pazara getirdiği yenilikler sayesinde "XDA-Developers Best of IFA 2023" ödüllerinde de yer almaya hak kazandı.

Android Headlines da Honor V Purse'ü, "IFA 2023'ün En İyisi" olarak ödüllendirirken, "Honor V Purse sadece bir telefon değil, aynı zamanda bir moda ifadesi ve bir sohbet başlatıcı. IFA 2023'te gördüğümüz en ilginç duyurulardan biriydi." sözleriyle dikkati çekti.

GSMArena ise Honor V Purse'ün tasarım konsepti hakkında "Bu aslında çok gelişmiş bir cihaz... Bir şirketin alışılmışın dışında düşünmesini her zaman takdir ediyoruz." yorumunu yaptı.