Honor, IFA 2023'te HONOR V Purse'ü tanıttı

Honor V Purse ile "Telefondan Çantaya" konseptini IFA 2023'te kullanıcılara sunan Honor, katlanabilir akıllı telefon dünyasında sınırları zorlayan Honor Magic V2 modelini ve Honor 90 için yeni renk seçeneğini kullanıcılar ile buluşturdu.

Honor açıklamasına göre, IFA 2023'te akıllı telefonların geleceğine yönelik stratejik vizyonunu açıkladı. Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "Unfold Tomorrow" başlıklı açılış oturumunda, Honor'un en hafif ve en ince içe doğru katlanabilir akıllı telefonu Magic V2 de dahil olmak üzere insan odaklı yeniliklerini katılımcılarla paylaştı.

Katlanabilir akıllı telefonları ana akım haline getirme konusundaki kararlılığını gösteren Honor, katlanabilir akıllı telefonu giyilebilir, modaya uygun bir çanta konseptiyle yeniden tasarlayarak stil ve kendini ifade etmek için sonsuz olanaklar sunan en yeni modeli Honor V Purse'ü de kullanıcılarına sundu.

Honor'un katlanabilir akıllı telefon kategorisinde uzun bir yol kat ettiğini ve her yeni tasarımda, işlevsellik ve dayanıklılıkta dikkate değer gelişmeler gösterdiğini vurgulayan George Zhao, "Sadece bu da değil, Honor V Purse ile hayata geçirdiğimiz telefondan çantaya konseptimizle, yaratıcılığı güçlendirmek ve yarının yaşam tarzını şekillendirmek için gelişmekte olan katlanabilir teknolojiden yararlanan sürdürülebilir çözümler keşfediyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Telefondan çantaya" konseptiyle çıkan Honor V Purse'u tanıtan Honor, elektronik cihazların kullanıcıların kendini ifade etmesi için sınırsız fırsatlar sunduğunun ve elektronik cihazların yeni bir moda ürünü olarak görülmeye başlandığının altını çiziyor.

Honor V Purse, hareket ettikçe akıllı telefonla birlikte tepki veren sallanan zincirler, tüyler ve püsküller gibi tasarım öğeleri de dahil olmak üzere bir el çantası tasarımını içerisinde barındıran bir dizi kişiselleştirilebilir özelliği barındırıyor. Her zaman açık ekran (AOD) sayesinde katlanabilir akıllı telefonu sorunsuz bir şekilde fiziksel moda ikonuna dönüştürmeyi başarıyor.

Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan Honor V Purse, Honor'un çevreye olan bağlılığına da vurgu yapıyor. Kayışlarda kullanılan vegan deri gibi sürdürülebilirliği sağlayan malzemeler içeriyor.

Konseptin sonsuz kişiselleştirilebilir AOD'leri her kıyafetle eşleştirilebilmesi ile birlikte moda endüstrisi fiziksel dünyayı aşıp daha dijital bir alana dönüşürken, teknoloji de stil ve kendini ifade etme konusunda sınırsız olanaklar sağlıyor.

Bu sayede Honor V Purse, çevreye duyarlı tüketicilerin hızlı moda tüketimini azaltmalarına yardımcı oluyor ve daha da önemlisi moda dünyasının tüketicileri için daha az satın almaya ve daha uzun süre kullanmaya teşvik etmek için yeni teknolojileri benimsemesini destekliyor.

Dünyanın dört bir yanından yükselen yetenekleri bir araya getiren Honor, yaşam tarzlarını pozitif yönde yeniden şekillendirmek için programın bir sonraki aşamasında, tasarımcıların jiroskop, dokunma veya ortam ışığı gibi çeşitli sensörleri oluşturmasına olanak tanıyan API arayüzünü açarak en son tasarım trendlerinden ilham almaya ve kendi tasarımlarını üretmeye devam edecek.

Globalde ilk kez sahneye çıkan Honor Magic V2

IFA 2023 etkinliği boyunca dikkatleri üzerine toplayan Honor, katlanabilir akıllı telefonlara yönelik vizyonunu mükemmel bir şekilde ortaya koyan form faktörü, pil, ekran ve kullanıcı deneyimi yönlerinde önemli iyileştirmelerle sektör kriterlerini yeniden tanımlayan yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu Honor Magic V2'yi ilk kez global bir etkinlikte sergiledi.

Honor'un üst düzey teknolojisinin bir çıktısı olan Honor Magic V2, markanın bugüne kadar kullanıcıları ile buluşturduğu en hafif ve en ince içe katlanabilir akıllı telefon özelliği ile kendisini gösterdi. 231 g ağırlığında ve katlandığında yalnızca 9,9 mm'ye kadar inceliyor.

Ortalama kalınlığı 2,72 mm olan yeni nesil silikon-karbon-çift batarya özelliğini taşıyan Honor Magic V2, ince ve hafif katlanabilir amiral gemisi gövdesinde 5.000 mAh'a kadar yüksek kapasite sağlıyor.

İnce ve hafif tasarımı ile kendisine hayran bırakan Honor Magic V2, türünün ilk örneği olan süper hafif titanyum menteşe ile birlikte menteşe mekanizmasına daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık sağlayan Honor tarafından tescilli yeni bir çelik bileşeni ile sağlamlığını artırıyor.

Honor Magic V2, menteşenin 400 binden fazla katlanmaya dayanmasını sağlayarak SGS'nin güvenilir dayanıklılık sertifikası ile birlikte günde 100 kez katlandığında on yıla kadar kullanım ömrü sağlıyor.