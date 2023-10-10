Honor, Play 50 Plus modelinin temel özelliklerini paylaşarak kullanıcıları meraklandırdı. Telefonun ince çerçeveli tasarımı, ekrana gömülü selfie kamerası ve çift stereo hoparlör gibi özellikleri bulunuyor. Ayrıca, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 6000mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Lansmanda daha fazla ayrıntı açıklanacak.

Honor, bütçe dostu yeni 5G modeli Play 50 Plus için geri sayıma başladı. Bir poster aracılığıyla cihazın temel özelliklerini paylaşan şirket, 10 Ekim'de yapılacak lansman öncesinde kullanıcıları meraklandırmayı başardı.

Honor Play 50 Plus neler vadediyor?

Yayınlanan poster görseline göre Honor Play 50 Plus, ince çerçeveli ve ekrana gömülü selfie kamerasına sahip bir tasarıma yer verecek. Parmak izi sensörünün yan tarafa fiziksel olarak dahil edilmesi nedeniyle, LCD panele sahip olması muhtemel duruyor.

Honor, telefonun çift stereo hoparlöre sahip olacağını doğruladı. Arka tarafında ise dikey olarak hizalanmış çift kamera kurulumu bulunuyor. 50 Megapiksel ana sensörü barındıracağını belirtelim. Posterde görülen telefon, dalgalı desenlere sahip mavi renkte ve gümüş bir kamera adasına yer veriyor. Cihazın çift tonlu tasarıma sahip olacağını da belirtmek gerekiyor.

132132132

Play 50 Plus, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına yer verecek. Akıllı telefonun hangi yonga setinden gücünü alacağı belirsiz, ancak 5G bağlantısını destekleyeceğini hatırlatalım. 35W hızlı şarj desteğine sahiğ 6000mAh bataryadan beslenecek.

Tam teknik özellikler henüz açıklanmamış olsa da Play 50 Plus, orta seviye pazarında iddialı bir 5G telefonu olacak gibi görünüyor. 10 Ekim'de düzenlenecek lansmanda muhtemelen performans, yazılım ve fiyatlandırma ile ilgili daha fazla ayrıntı açıklanacak.

Play 50 Plus'ın geçtiğimiz yıl duyurulan ve Dimensity 700 yonga setinden gücünü alan Play 40'ın yeni versiyonu olacağını belirtelim.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.