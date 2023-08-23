Huawei'den ayrıldıktan sonra olumlu bir çıkış yakalayan HONOR'ın yeni modeli HONOR 90 kutu açılımı ile sizlerleyiz. HONOR 90, geniş kapsamlı kullanıcı deneyimi geliştirmeleri ve özellikle içerik üretimine odaklı yenilikler sunuyor. Cihazın 6,7 inç Eğimli FullView Ekranı, TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma teknolojisi ile birleşerek göz yorgunluğunu azaltmada etkili oluyor. Fotoğrafçılık ve videografi alanında da çeşitli geliştirmeler sunan HONOR 90, güçlü bir performansla donatılmış durumda. Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Hızlandırılmış Sürüm 5G mobil platformuyla desteklenen cihaz, Android 13 tabanlı HONOR MagicOS 7.1 üzerinde çalışıyor. 5000mAh'lik büyük pil ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisi sayesinde uzun pil ömrü sağlanırken hızlı şarj imkanı da sunuluyor.

Huawei'den ayrıldıktan sonra olumlu bir çıkış yakalayan HONOR'ın yeni modeli HONOR 90 kutu açılımı ile sizlerleyiz.

HONOR 90 kutu açılımı!

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HONOR'un en son telefon modeli olan Honor 90, geniş kapsamlı kullanıcı deneyimi geliştirmeleri ve özellikle içerik üretimine odaklı yenilikler sunuyor. Cihazın 6,7 inç Eğimli FullView Ekranı, TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma teknolojisi ile birleşerek göz yorgunluğunu azaltmada etkili oluyor. 3840Hz yüksek PWM karartma frekansı desteği ise ekran deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Bunun yanı sıra, ekran HDR10+, Amazon Prime Video HDR ve Netflix HDR sertifikalarına sahip olarak sinematik deneyimleri destekliyor.

HONOR 90, fotoğrafçılık ve videografi alanında da çeşitli geliştirmeler sunuyor. 200 MP Ana Kamera, 12 MP Ultra Geniş ve Makro Kamera ile birlikte 2 MP Derinlik Kamerası, etkileyici bokeh efektleriyle zenginleştirilmiş çekimler yapmayı mümkün kılıyor. Ayrıca, cihaz AI destekli özelliklerle desteklenen AI Vlog Asistanı ve gürültü azaltma gibi özellikler sunarak video üretimini daha akıllı ve yaratıcı hale getiriyor.

HONOR 90, güçlü bir performansla donatılmış durumda. Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Hızlandırılmış Sürüm 5G mobil platformuyla desteklenen cihaz, Android 13 tabanlı HONOR MagicOS 7.1 üzerinde çalışıyor. 5000mAh'lik büyük pil ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisi sayesinde uzun pil ömrü sağlanırken hızlı şarj imkanı da sunuluyor. Bu özellikler, cihazın günlük kullanımı ve içerik üretimi için ideal bir seçenek olduğunu vurguluyor.

HONOR 90 teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç Dört Kavisli Sonsuz Ekran, 1,07 milyar renk, %100 DCI-P3 renk gamı, 3840Hz PWM Karartma, 120Hz Dinamik Yenileme Hızı, TÜV Rheinland Flicker free Sertifikası, HDR10+ Sertifikası, Amazon Prime Video HDR ve Netflix HDR Sertifikası

Kamera: 200MP Ana Kamera (1/1,4 inç sensör), 12MP Ultra Geniş ve Makro Kamera, 2MP Derinlik Kamerası, 50MP Ön Kamera

Tasarım: Şık ve zarif Çift Halkalı tasarım

RAM ve depolama: 12 GB RAM ve 512 GB depolama

Renk Seçenekleri: Zümrüt Yeşili, Tavuskuşu Mavisi

Performans: Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition 5G (4nm)

İşletim sistemi: HONOR MagicOS 7.1

Pil: 5.000mAh Süper Batarya, 66W HONOR SuperCharge, 5 dakikada %20 şarj