Honor 90 GT Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Honor'un bu yıl bitmeden tanıtacağı yeni modeli Honor 90 GT bugün tasarımı ile karşımıza çıktı. Mat siyah kasa tasarımı ile dikkat çeken 90 GT, ulaşılabilir fiyatı ile çok beğenilecek. İşte Honor 90 GT'nin sızdırılan özellikleri ve tasarımı.

Honor'un bu yıl bitmeden tanıtacağı yeni modeli Honor 90 GT bugün tasarımı ile karşımıza çıktı. Mat siyah kasa tasarımı ile dikkat çeken 90 GT, ulaşılabilir fiyatı ile çok beğenilecek. İşte Honor 90 GT'nin sızdırılan özellikleri ve tasarımı.

Honor 90 GT yılbaşından önce tanıtılacak!

Honor 90 GT bugün tasarımı ve bazı özellikleri ile karşımıza çıktı. Sızdırılan görsellere göre mat siyah renk seçeneği ile gelen 90 GT, dikey şekilde çekilmiş iki altın çizgi ile tasarımını farklı bir noktaya taşımış. Kameranın etrafına da bu renkte bir halka yerleştiren Honor, şık bir tasarım elde etmiş diyebiliriz.

3C sertifikasyon sitesine göre 100W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek olan Honor 90 GT, 24 GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacak. Ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak olan 90 GT, muhtemelen düz tasarıma sahip OLED ekran ile gelecek.

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Redmi K70'e rakip olması nedeniyle benzer özellikler vaat eden 90 GT, fiyat tarafında da Redmi K70'i takip edecek. K70'in 350 Dolar gibi bir fiyata satıldığını düşünürsek, 90 GT'nin de tahminen bu fiyatlara satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Çinli şirket yakında üç yeni modeli 90 GT, X50 GT ve Magic 6 Pro ile karşımızda olacak. Üç modelde de yüksek özellikler sunmayı planlayan Honor bakalım pazarda nasıl bir yer edinecek? Siz Honor 90 GT'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.